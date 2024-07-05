指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲

自由黨昨公布內地吸煙居民「來港公幹、旅遊及探親時吸煙」問卷調查，該黨由6月19日至7月2日透過微信訪問2547名煙民，當中95.1%有計劃來港公幹、旅遊或探親；55.8%受訪者吸食傳統煙，加味煙佔9.7%，電子煙、加熱煙或其他煙草產品共佔34.5%。

邵家輝：支持禁排隊吸煙

政府擬於今年底向立法會提交控煙修例建議，68.3%受訪者稱知悉特區政府準備全面禁止加味煙及另類吸煙產品，若實施計劃，44.8%人表示「十分影響」其來港意欲，表示「影響」的佔47%，另有約五成受訪者表示會因香港香煙加價而減少吸煙。

邵家輝稱，除了內地客，他憂慮東南亞其他國家旅客都會因禁煙計劃而減少來港。他說，很多國家或地區不禁加味煙而實施全煙害警示包裝，可能因無法辨認真偽，令冒牌煙或私煙更嚴重，他強調支持政府禁排隊吸煙、加強宣傳教育、引入完稅煙標籤制度等建議；又說該黨會嘗試約見相關官員表達意見，最終投票意向要視乎最終方案，「將啲極端例子攞走咗，有啲好嘅（保留），咪支持」。