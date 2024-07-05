全港公共屋邨已裝智能廚餘桶

擴私宅鄉村裝機 下季公布

環境及生態局長謝展寰昨出席坪石邨舉行的廚餘回收宣傳，標誌環保署的廚餘收集計劃已擴展至全港所有公共屋邨。謝展寰稱，環保署會繼續在新落成的公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，並計劃今年第3季起在廚餘回收量較高的公共屋邨，優先增置更多智能廚餘回收桶及逐步推展至其他公共屋邨，目標兩年內達到起碼「一座一桶」，方便市民使用。

除公共屋邨及私人屋苑，環保署未來一年會加強各項家居廚餘收集措施，包括設立100個在晚間以定時定點街站形式提供服務的廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設廚餘回收點。

此外，環保署已在「綠在深水埗」、「綠在東區」、「綠在西貢」、「綠在沙田」，以及駱克道街市安裝智能廚餘回收桶供公眾使用，並正籌備在「綠在屯門」安裝，預計本月中投入服務。謝說，今屆政府上任後大力提速加強回收配套，特別針對佔都市固體廢物達三成的廚餘，開展收集家居廚餘。