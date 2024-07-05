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港聞

港聞二

聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔

【明報專訊】聯合國人權理事會昨日通過包括港澳在內的中國人權審議報告，政務司長陳國基在會上表示，香港經濟正在增長且一如過去蓬勃，並強調在國家支持及一國兩制下，香港繼往開來，是全球最宜居的城市之一。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，香港回歸以來，一國兩制實踐取得舉世公認的成功，制訂及實施《港區國安法》、《國安條例》、修改選舉制度一系列舉措，讓香港居民的權利和自由得到更好保護。

美代表譴責在港侵犯人權

俄代表斥干涉中國內政

美國常駐聯合國代表在會上譴責中方，在香港及新疆侵犯人權，並對中方拒絕其提出的建設性建議感失望。英國代表促請中方廢除國安法並停止有關檢控，包括黎智英案。俄羅斯代表則批評有國家出於政治動機干涉中國內政。委內瑞拉、贊比亞、千里達、越南等多個國家代表發言歡迎中國參與審議或支持通過中國的審議報告。

以中國代表團副團長身分出席會議的陳國基表示，香港齊集成為國際級城市的元素，包括法治、高效市場、廉潔政府、人才和資訊自由流動及國際化生活方式。他提及，自2022年底，香港各項人才計劃吸引32萬份申請，顯示對香港未來投下信心。陳又提及，香港今年3月在公眾及立法會支持下通過《基本法》23條立法，完成訂立維護國家安全本地立法的憲制責任，港人毋須再憂慮昔日的暴力及破壞，可充分享有中國《憲法》及《基本法》下的權利。

拒納多國涉國安法建議

聯合國成員國在聯合國普遍定期審議機制下，向中國提出共428項建議，中方接受其中290項、部分接受8項，拒絕98項；當中有20國提出共23項涉港建議，為歷屆最多，中方接納其中9項、拒絕14項，涉國安法建議全遭拒絕。

陳旭在會上說，中國接受符合國情、有利中國人權發展的建議，並不點名批評部分建議出於政治目的、虛假信息，干涉中國司法主權，中方對此堅決拒絕。有國際人權組織則批評中方拒絕約三成建議，包括廢除國安法和關注初選案定罪，而多個內地非政府組織發言讚許中國推動人權的努力及新疆的發展進程。

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