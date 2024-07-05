港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口

【明報專訊】政府強制牙科畢業生實習的修例草案下周於立法會恢復二讀，課程評審爭議再釀風波。本月初卸任港大牙醫學院院長的傅立明近日受訪首度回應香港牙醫管理委員會對學院課程的評審結果，質疑牙管會的要求缺乏理據，亦關注新冠疫情令學生無法達至該會要求。牙管會昨發聲明反駁，指對傅立明就臨牀經驗要求的理解及言論，及以疫情作為未達標的藉辭，「實在感到非常困惑和無奈」。
傅立明指牙管會要求無理據
任港大牙醫學院院長10年的傅立明月初退休，近日於《南華早報》訪問稱，對近期負面評論損害該院聲譽感到傷心。他說牙管會2019年對學院畢業生施加量化（quantitative）要求，例如於5個牙科項目治療至少50名病人等，質疑無法評估畢業生質素，而牙管會未能提出理據支持，指其他地區牙科教育制度無該等要求。
傅立明說，菲臘牙科醫院疫下須關閉數月，影響臨牀教學，亦令學生難達至牙管會要求，但強調去年畢業生全數符合牙管會要求。
牙管會發聲明稱有必要回應，「釐清事實，以正視聽」，維護公眾對本港牙醫業界信心。該會稱其課程評審要求是質量並重，而臨牀經驗量化要求並非唯一標準，該會亦按其他要求評定課程。該會稱充分明白疫情影響臨牀教學，故早前給予有條件許可，讓學院有時間糾正問題。對於傅立明指去年畢業生臨牀經驗已全數達標，該會重申早前已澄清並非屬實。
牙管會晤署任院長 就評審溝通
牙管會稱主席前日（3日）主動與學院署任院長會面，就評審不同方面溝通。該會將繼續與學院緊密聯繫，持續跟進評審報告建議，確保港大牙醫學士畢業生符合專業水平要求。