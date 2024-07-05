明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口

【明報專訊】政府強制牙科畢業生實習的修例草案下周於立法會恢復二讀，課程評審爭議再釀風波。本月初卸任港大牙醫學院院長的傅立明近日受訪首度回應香港牙醫管理委員會對學院課程的評審結果，質疑牙管會的要求缺乏理據，亦關注新冠疫情令學生無法達至該會要求。牙管會昨發聲明反駁，指對傅立明就臨牀經驗要求的理解及言論，及以疫情作為未達標的藉辭，「實在感到非常困惑和無奈」。

傅立明指牙管會要求無理據

任港大牙醫學院院長10年的傅立明月初退休，近日於《南華早報》訪問稱，對近期負面評論損害該院聲譽感到傷心。他說牙管會2019年對學院畢業生施加量化（quantitative）要求，例如於5個牙科項目治療至少50名病人等，質疑無法評估畢業生質素，而牙管會未能提出理據支持，指其他地區牙科教育制度無該等要求。

傅立明說，菲臘牙科醫院疫下須關閉數月，影響臨牀教學，亦令學生難達至牙管會要求，但強調去年畢業生全數符合牙管會要求。

牙管會發聲明稱有必要回應，「釐清事實，以正視聽」，維護公眾對本港牙醫業界信心。該會稱其課程評審要求是質量並重，而臨牀經驗量化要求並非唯一標準，該會亦按其他要求評定課程。該會稱充分明白疫情影響臨牀教學，故早前給予有條件許可，讓學院有時間糾正問題。對於傅立明指去年畢業生臨牀經驗已全數達標，該會重申早前已澄清並非屬實。

牙管會晤署任院長 就評審溝通

牙管會稱主席前日（3日）主動與學院署任院長會面，就評審不同方面溝通。該會將繼續與學院緊密聯繫，持續跟進評審報告建議，確保港大牙醫學士畢業生符合專業水平要求。

相關字詞﹕牙管會 港大牙醫學院 牙醫學院 牙醫註冊條例

上 / 下一篇新聞

港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周
局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」
地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
小路出大路捱撞 女傷父危殆
小路出大路捱撞 女傷父危殆
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企
港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】小學派雪糕助學生減壓
【Emily】小學派雪糕助學生減壓