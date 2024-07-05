港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口

傅立明指牙管會要求無理據

任港大牙醫學院院長10年的傅立明月初退休，近日於《南華早報》訪問稱，對近期負面評論損害該院聲譽感到傷心。他說牙管會2019年對學院畢業生施加量化（quantitative）要求，例如於5個牙科項目治療至少50名病人等，質疑無法評估畢業生質素，而牙管會未能提出理據支持，指其他地區牙科教育制度無該等要求。

傅立明說，菲臘牙科醫院疫下須關閉數月，影響臨牀教學，亦令學生難達至牙管會要求，但強調去年畢業生全數符合牙管會要求。

牙管會發聲明稱有必要回應，「釐清事實，以正視聽」，維護公眾對本港牙醫業界信心。該會稱其課程評審要求是質量並重，而臨牀經驗量化要求並非唯一標準，該會亦按其他要求評定課程。該會稱充分明白疫情影響臨牀教學，故早前給予有條件許可，讓學院有時間糾正問題。對於傅立明指去年畢業生臨牀經驗已全數達標，該會重申早前已澄清並非屬實。

牙管會晤署任院長 就評審溝通

牙管會稱主席前日（3日）主動與學院署任院長會面，就評審不同方面溝通。該會將繼續與學院緊密聯繫，持續跟進評審報告建議，確保港大牙醫學士畢業生符合專業水平要求。