明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企

【明報專訊】在餐廳炒一碟好餸已非大廚專利，結合機械人及人工智能（AI）技術炒餸，同樣做到色香味俱全。由港大學者6年前創立的本地初創企業「燧氏科技」研發及生產的炒餸機械人，平均3分鐘炒好一碟餸，現時除已在本地5間餐廳應用，亦遠銷美國及日本，今年產量300部，目標明年升至3000部，並進軍歐洲市場。創新科技及工業局長孫東昨到廠房參觀時稱，政府除引進重點企業，更要大力扶植本地科企，形容這是今後香港創科發展「最重要的一部分」。

港大化學系教授、燧氏科技聯合創始人陳冠華說，團隊研製的炒餸機械人可烹煮美式中餐、日本中華料理、湘川菜、粵菜、意大利菜共200份食譜，已銷售餸菜達60萬份。機械人全自動操作，包括冰箱及炒鍋兩部分，系統可因應食譜將準備好的材料倒入鍋中翻炒，AI系統有視覺分析能力，判斷餸菜可否上碟。

陳冠華稱，機械人去年先後打入美國及日本市場，反應良好，會繼續擴大市場規模。

他說，美日等地廚師人手短缺，科技應用可降低企業成本，舉例美國聘一名廚師月薪達6000至7000美元（約4.7萬至5.5萬港元），用機械人可省一半人力開支。陳透露，荃灣的新組裝廠房下月啟用，目標明年產量3000部。

下半年推新型工業加速計劃

孫東昨與工業專員葛明到訪燧氏荔枝角廠房。孫東稱，今屆政府特別重視科研成果轉化為實際生產力，下半年會推出「新型工業加速計劃」，支持企業發展新型工業化，強調會實在支持「真金白銀、真真正正在香港研發、生產、銷售」的本地初創企業。

強化協作 配對風投與初創

「更貼近周邊地區成功投資做法」

孫又稱，下半年會再強化「政產學研投」協作，由政府成立並配對風投基金投資本地初創的「創科創投基金」已投資逾2億元，吸引業界投資達20億元，「成績不錯」。他透露新方案很快推出，將更進取更加貼近市場，「更貼近周邊地區成功的投資的一些做法」，而政府角色將更「有為及主動」。

相關字詞﹕人工智能 機械人 炒餸機械人 燧氏科技

上 / 下一篇新聞

港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周
局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」
地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
小路出大路捱撞 女傷父危殆
小路出大路捱撞 女傷父危殆
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口
港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】小學派雪糕助學生減壓
【Emily】小學派雪糕助學生減壓