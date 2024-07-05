港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企

港大化學系教授、燧氏科技聯合創始人陳冠華說，團隊研製的炒餸機械人可烹煮美式中餐、日本中華料理、湘川菜、粵菜、意大利菜共200份食譜，已銷售餸菜達60萬份。機械人全自動操作，包括冰箱及炒鍋兩部分，系統可因應食譜將準備好的材料倒入鍋中翻炒，AI系統有視覺分析能力，判斷餸菜可否上碟。

陳冠華稱，機械人去年先後打入美國及日本市場，反應良好，會繼續擴大市場規模。

他說，美日等地廚師人手短缺，科技應用可降低企業成本，舉例美國聘一名廚師月薪達6000至7000美元（約4.7萬至5.5萬港元），用機械人可省一半人力開支。陳透露，荃灣的新組裝廠房下月啟用，目標明年產量3000部。

下半年推新型工業加速計劃

孫東昨與工業專員葛明到訪燧氏荔枝角廠房。孫東稱，今屆政府特別重視科研成果轉化為實際生產力，下半年會推出「新型工業加速計劃」，支持企業發展新型工業化，強調會實在支持「真金白銀、真真正正在香港研發、生產、銷售」的本地初創企業。

強化協作 配對風投與初創

「更貼近周邊地區成功投資做法」

孫又稱，下半年會再強化「政產學研投」協作，由政府成立並配對風投基金投資本地初創的「創科創投基金」已投資逾2億元，吸引業界投資達20億元，「成績不錯」。他透露新方案很快推出，將更進取更加貼近市場，「更貼近周邊地區成功的投資的一些做法」，而政府角色將更「有為及主動」。