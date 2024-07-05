殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規

【明報專訊】一名殯儀經紀涉企圖以3000元行賄離世長者的教友和傳道人，以獲取為該長者辦理身後事的生意，遭廉政公署落案起訴一項向代理人提供利益罪。案件昨於九龍城裁判法院裁定罪成，還押至7月18日求情及判刑，其間索取其背景報告。暫委裁判官黎匡晉裁決稱，被告意圖昭然若揭，將非法行為視為「行規」。
42歲被告翟國雄，案發時在念親恩有限公司擔任銷售代理，過去無刑事紀錄。案情稱，死者黃振瑞2023年3月6日離世，生前領取綜援，曾將3.5萬元交予兩名教友羅惜鳳及黃雅麗，與她們簽署手寫委託書，委託二人安排其身後事。
「神父和尚都收佣 個個爭住做」
劉淑蓮和黃雅麗以證人身分出庭作供稱，案發時二人到念親恩要求取回死者身分證時，與一名男子會晤。該男子曾稱「畀番3000元做回佣，仍然可以合作」，「神父、牧師、和尚都收回佣，所以個個都爭住做」。
黎官裁決時指出，兩名控方證人證供可靠，都能清晰堅定說出被告提出的3000元回佣一事，亦裁定涉案男子便是被告。黎官又說，雖然被告沒將「合作」一事明確指出與死者殮葬安排有關，但因被告是在交還死者身分證及查閱委託書後提出回佣一事，有理由相信提出的「合作」包括死者殮葬安排。
對於被告曾稱合作並提供回佣是「行規」，黎官反駁，明確顯示被告企圖利用3000元佣金作生意甜頭以換得死者殯葬生意，裁定控罪成立。