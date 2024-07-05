涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」

被告葉文儀（53歲），被控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在香港中文大學醫院7樓醉酒時在公眾地方行為不檢。

護士稱病房有酒氣 警指被告欲自殺

控辯雙方承認事實稱，被告母親為中大醫院7樓某病房的病人。案發時當值的男護士黃俊豪作供稱，被告去年10月21日晚約10時半進入其母病房，至凌晨1時許，有人投訴病房嘈吵，黃遂查看。黃憶述當時被告背對他且沒穿上衣，黃後來再進入病房時被告已穿好衣服，離開時情緒有點激動，他留意到地下有一罐喝完的啤酒，房內有酒氣。

黃續稱，其後被告母親約於4時收到警方電話，指被告稱要自殺。及後被告在兩名女警及保安陪同下進入病房，女護士突然大喊稱被告鎖上房門，但眾人開鎖後沒發現異樣；隨後有更多警察到場，雙方愈來愈嘈吵。裁判官覃有方關注被告行為有否對其他病人造成滋擾，黃則稱被告在聲音上造成了滋擾。

遭制服勸冷靜 問「點解咁對我」

警稱護士指襲母 被告高聲否認

庭上播放案發時警員的隨身攝錄機片段，約清晨6時半，被告在中大醫院被四五名警員捉住雙臂制服於牆上，其間警員不斷喚被告冷靜、不要「手舞足蹈」，被告掙扎稱「點解你哋會咁對我？」其中一名警員稱有護士指被告打母親，被告隨即大聲駁斥道「我冇打我媽啊！」後解釋只想「兩母女傾兩句」。

欲取電話被拒 粗口罵同袍

片段續顯示，被告嘗試跑走，馬上遭捉住，有警員斥「你似幫辦咩？你有冇尊重過你職業」，被告後來對攝錄機鏡頭展示手臂，數出11處疑遭警員抓傷傷勢，指警員態度傲慢，要民事訴訟「告Q佢」。

警方拘捕被告後欲將被告帶離醫院，其間被告情緒激動，不慎跌倒後氣喘大叫「畀脷底丸啊！」又尖叫要求同袍「畀電話我！」遭拒絕後指罵對方「個╳街……報仇咁報」。被告終在救護到場後被抬上擔架牀，帶離醫院。聆訊今續。

【案件編號：STS 1358/24】