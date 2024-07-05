屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况

Cellebrite專家、警長吳曉曦繼續作供，他昨日接受辯方盤問時指，Cellebrite擷取手機的Telegram信息後，可復原部分被刪除信息，並標註用戶刪除信息的情况，例如用戶是刪除整個聊天組群，抑或在群組內逐個刪除信息。

駐守廉政公署技術服務部的Telegram專家衛智文，曾於2023年8月15日為本案撰寫專家報告。衛供稱，她曾在中大修畢電腦工程的課程，Telegram可下載至不同流動裝置使用，例如手機及平板電腦，用戶之間除了個別私訊，還可開設群組聊天。

辯方問聊天紀錄觀看權限

代表李家田的大律師林芷瑩問及，倘用戶脫離群組後再加入，能否觀看他不在群組期間的聊天紀錄；衛智文指可以觀看，但要視乎群組本身設定，倘設定聊天歷史是「可見」，用戶便能觀看之前的聊天紀錄，惟當設定改為「隱藏」，用戶只能觀看他成為群組成員後的聊天紀錄。衛補充，群組會預設聊天歷史為「隱藏」。

衛智文又說，用戶可在不同流動裝置同時登入相同Telegram帳戶。代表劉佩凝的大律師馬維騉則問，若有多人分享同一帳戶，他們是否可共享聊天紀錄；衛指這情况適用於群組間聊天，但如果某人與其他用戶私訊時設為秘密聊天，帳戶共享者便不能觀看該些私訊紀錄。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）