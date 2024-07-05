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港聞

港聞二

港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望

【明報專訊】港鐵昨與鐵路工會開會後公布，今年非經理級員工基本薪酬繼續按員工表現分5個評級加薪，加幅介乎2.05%至6.15%，大部分員工加4.1%或以上，與去年相同。獎金方面，除了繼續按表現評級發放「工作表現獎」及「酌情特別獎金」，由於今年為港鐵45周年，港鐵亦向全體員工發放相當於0.45個月薪金的特別獎金，另亦新增員工福利，明年1月起任職滿一年單身全職員工，可申請一名親友共享免費八達通乘車優惠。各工會反應不一，有工會稱明白今年市場差，「公務員都只係加3%」，故算「收貨」，亦有工會對加幅不達期望的6%失望。

45周年全員派0.45月糧

單身者一親友享乘車優惠

根據港鐵公布，今年港鐵有55%員工獲評第3級，加薪4.1%，35%員工屬第4級，加4.9%，10%員工屬最高第5級，加6.15%。新薪酬本月生效。獎金方面，「工作表現獎」及「酌情特別獎金」較去年少，但計及45周年獎金後，今年獲評第3級或以上的員工分別可獲相等於1.55、1.88及2.22個月薪金的獎金，整體高於去年的1.3至1.97個月。

香港鐵路工會聯合會早前要求今年加幅不低於6%。工會聯合會主席林偉強稱，今次大部分同事僅加薪4.1%，低於調查意向的6%，「有些少落差」，對結果失望。林稱現在港鐵晚上工序增加，但夜更津貼追不上2003年SARS水平，不足以跟市場競爭，盼港鐵上調津貼。

指夜更津貼遜2003年

工會盼增年資制留資深者

香港鐵路職員工會主席蕭偉恒則指，今年公務員亦只加薪3%，工會對大部分員工可加4.1%以上「收貨」，認為已貼近市場；以往僅已婚員工配偶及子女可享免費乘車優惠，惟港鐵近半員工單身，工會亦樂見港鐵今年擴展優惠。

不過，蕭偉恒認為港鐵仍未回應工會部分訴求，除了夜更津貼現時僅為時薪的0.4倍，未達2003年前0.5倍水平，不少年資高員工因當年入職底薪低，港鐵又按表現加薪，多年來薪金升幅緩慢，「可能只與新人相差1000元」，盼港鐵增設年資制度，以助挽留有經驗人才。

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