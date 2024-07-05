明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」

【明報專訊】政府擬議的新田科技城預計可提供超過5萬個新建單位，公私營房屋暫以七三比規劃。城規會昨就有關規劃草圖舉行第四場申述會，香港地產建設商會倡議住宅比例應為5:5，以滿足科技城居住需求。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒回應稱，七三比是早年政府訂下的大方向，由於預計未來10年公營房屋供應能滿足需求，他認為有空間調整新發展區的房屋比例。

城規會昨日完成第四場新田科技城擬議分區計劃大綱草圖的申述會，4天開會約42.5小時，最後一日有專業團體、個別發展倡議者等出席。部分到場表達意見的地產發展商，包括過去在北都購買地皮的旋高發展有限公司、首都地產發展有限公司等表示，七三比的房屋比例或難滿足當區人口的職住需要。

丘卓恒表示，預計新田科技城會有不少外地專才，所以往後的規劃工作會考慮提升私營房屋比例。他又指，土拓署評估時有假設若增加私樓比例，有關基建道路能否負荷，所以規劃上已就這方面有一定預留。

另外，為促進城鄉共融，城市設計學會代表張凱科表示，學會提議效法內地「城中村」概念，例如深圳的南頭古城是政府帶頭推動的成功例子，建議當局在新田一帶的「鄉村式發展」地帶加入康樂、展覽、文化等元素發展。建築師學會會長陳澤斌亦稱，城市發展應尊重並融合原有地方的歷史和文化等背景，作為混合新規劃的元素，使之能與新用戶共同成長，形成自身特色並實現共生。

城規委員同意城鄉共融發展

規劃專員：需擁丁權者共識

城規會委員徐詠璇表示，在新田科技城增添與文化相關的設計是好提議，鄉村正是很好的保育契機，希望當局考慮不同可能。

粉嶺、上水及元朗東規劃專員吳劍偉認同有關建議，但強調19B區以南是「鄉村式發展」地帶，村內居住不少有丁權和丁屋的人，問題是他們是否有共識投入發展。城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲補充，若要放寬地帶的土地用途，涉及政策問題，需詳細研究；北都辦有與村落商討，在不改動用途前提下，例如在文物方面做些保育工作。

另一方面，香港資訊科技聯會會長兼立法會議員邱達根、民建聯新界北立法會議員劉國勳亦到場表達意見，支持發展新田科技城。

申述會昨午3時半結束，未進入討論是否通過草圖的環節。何珮玲於會議結束時表示，秘書處稍後會通知委員就3幅草圖內部討論的時間。

上 / 下一篇新聞

港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周
局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
小路出大路捱撞 女傷父危殆
小路出大路捱撞 女傷父危殆
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企
港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口
港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】小學派雪糕助學生減壓
【Emily】小學派雪糕助學生減壓