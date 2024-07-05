地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」

城規會昨日完成第四場新田科技城擬議分區計劃大綱草圖的申述會，4天開會約42.5小時，最後一日有專業團體、個別發展倡議者等出席。部分到場表達意見的地產發展商，包括過去在北都購買地皮的旋高發展有限公司、首都地產發展有限公司等表示，七三比的房屋比例或難滿足當區人口的職住需要。

丘卓恒表示，預計新田科技城會有不少外地專才，所以往後的規劃工作會考慮提升私營房屋比例。他又指，土拓署評估時有假設若增加私樓比例，有關基建道路能否負荷，所以規劃上已就這方面有一定預留。

另外，為促進城鄉共融，城市設計學會代表張凱科表示，學會提議效法內地「城中村」概念，例如深圳的南頭古城是政府帶頭推動的成功例子，建議當局在新田一帶的「鄉村式發展」地帶加入康樂、展覽、文化等元素發展。建築師學會會長陳澤斌亦稱，城市發展應尊重並融合原有地方的歷史和文化等背景，作為混合新規劃的元素，使之能與新用戶共同成長，形成自身特色並實現共生。

城規委員同意城鄉共融發展

規劃專員：需擁丁權者共識

城規會委員徐詠璇表示，在新田科技城增添與文化相關的設計是好提議，鄉村正是很好的保育契機，希望當局考慮不同可能。

粉嶺、上水及元朗東規劃專員吳劍偉認同有關建議，但強調19B區以南是「鄉村式發展」地帶，村內居住不少有丁權和丁屋的人，問題是他們是否有共識投入發展。城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲補充，若要放寬地帶的土地用途，涉及政策問題，需詳細研究；北都辦有與村落商討，在不改動用途前提下，例如在文物方面做些保育工作。

另一方面，香港資訊科技聯會會長兼立法會議員邱達根、民建聯新界北立法會議員劉國勳亦到場表達意見，支持發展新田科技城。

申述會昨午3時半結束，未進入討論是否通過草圖的環節。何珮玲於會議結束時表示，秘書處稍後會通知委員就3幅草圖內部討論的時間。