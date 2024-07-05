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社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業

【明報專訊】改組社工註冊局的修訂條例今日刊憲生效，早前辭任的社工註冊局前主席伍銳明昨日批評政府修例過程粗暴，從未正式諮詢註冊局或業界，形容是相當壞的先例。支持修例的立法會社福界議員狄志遠認為，過往註冊局變得政治化，不利專業發展，惟他強調民主基礎是重要價值觀，希望未來建立互信後，註冊局能增加民選成分。

稱未正式諮詢 伍銳明：相當壞先例

勞福局長孫玉菡今年5月狠批社工註冊局「五宗罪」，伍銳明昨在商台《在晴朗的一天出發》回應稱，認為「五宗罪」是基於扭曲和不全面的事實推斷，並批評政府於修例過程無尊重社工業界意見，過程相當粗暴，沒有向註冊局或業界正式諮詢，形容是相當壞的先例。對於狄志遠支持修例，他強調社福界對修例有不同聲音，其中一個大型調查獲得3000多個回應，大部分受訪者反對修例。

被問請辭原因，伍銳明稱當初參選是希望能貢獻註冊局，但政府修例後，註冊局可發揮的作用已不一樣，故決定辭任。他亦寄語社工，明白目前有很多挑戰，未必是最理想環境，但相信業界在窄縫中可以繼續盡最大努力，一步步堅持，在適當時候可發揮更大力量。

狄：社工局成「魔」或「天使」 責將在局長

狄志遠在同一節目稱，日前對修例投下贊成票是對孫玉菡有信心，希望對方緊守承諾，令社工專業化穩步發展，以公眾利益為依歸。過往註冊局民選成員有8人，委任成員及政府代表佔7人，他指過往註冊局經常以8比7比數決議，認為已變得政治化，不利專業發展，修例是推動社福界專業發展的契機。

惟狄志遠承認修例後政府會有更大權力，屆時註冊局要成為「小魔怪」或「小天使」，責任將在勞福局長身上。

相關字詞﹕孫玉菡 狄志遠 伍銳明 社工註冊局

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