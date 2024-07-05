明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

局內偷拍女同袍抹身如廁 消防員囚22周

【明報專訊】時任消防員在消防局內偷拍女消防隊長於洗澡後抹身，並偷拍女文職人員如廁及更換衛生巾等，他早前承認窺淫等共8罪，昨日在粉嶺裁判法院被判囚22個星期。裁判官表示，受害事主在工作場所洗澡和如廁，警覺性比使用一般公共設施低，被告利用機會犯案，顯示案情嚴重。

被告張國振（32歲）承認7項窺淫及1項非法拍攝或觀察私密部位罪，控罪發生於2021年9月至2023年9月某消防局的浴室及廁所等，涉及消防隊長X及文職員工Y。辯方求情稱，被告事後和女友分手，亦失去消防員工作和數十萬元強積金，冀出獄後改任的士司機，辯方透露，被告願意接受精神科治療，近半年定期前往診所求醫，重犯機率低。

官：事主在工作場所警覺低 被告屢犯

署理主任裁判官劉綺雲表示，被告的精神、心理及背景報告內容正面，惟他在不短時間內多次犯案，顯示案情嚴重。劉官提及，被告利用兩名事主進入浴室和廁所的機會，拍攝對方身體部位；案發於紀律部隊的工作場所，事主對遭受窺淫的警覺性應比使用公共設施為低，慶幸消防隊長X及早發現，揭發被告的犯罪行為。

劉官基於被告認罪、案件嚴重性等因素，考慮判囚26個星期，另因被告曾參與新冠抗疫、擔任消防員的工作表現良好而減刑兩星期。此外，劉官考慮被告就心理問題求診，再酌情減刑兩星期，總刑期22周。劉官提到，被告失去原有工作及與女友感情破裂，是犯案者合理預期的後果，故不予考慮。

【案件編號：FLCC 1573/23】

相關字詞﹕消防局 窺淫罪 消防員

上 / 下一篇新聞

港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
認42萬借補習社董事 德信前校長：未料涉利益衝突
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
社工局前主席批修例粗暴 狄志遠：局已政治化不利專業
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
世界奇蹟裝置「充」入中環海濱 免費展38天料吸10萬客 另設文創體育歌舞活動
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
建築管理修例通過 大維修須5%業主親身投票
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
小巴次輪輸勞申請增 業界稱表現「可以」盼加額
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
爆25周破紀錄 流感入院率 按周微跌仍超基線
地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」
地建會倡新田公私樓5:5 北都辦：有空間調整 「七三比是早年政府大方向」
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
港鐵加薪2%至6% 工會有收貨有失望
小路出大路捱撞 女傷父危殆
小路出大路捱撞 女傷父危殆
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
屠龍案警方專家：鑑證軟件可標註Telegram刪信息情况
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
單位被射催淚彈索償 醫生傳召蕭澤頤被拒 上訴月底裁
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
愉園前領隊酒駕撞車 罰5000元
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉八度偷拍裙底 美籍教師保釋
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
涉醉酒鬧醫院 總督察控行為不檢 與接報到場同袍推撞 展傷痕指對方傲慢「告Q佢」
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
殯儀經理圖賄死者教友罪成 官斥罪行當行規
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
廖孖記腐乳菌量超標 須停售回收
港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企
港產AI炒餸機銷日美 孫東：大力扶本地科企
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
加強規管醫療儀器 11月起兩階段實施
港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口
港大牙科前院長稱疫情礙學生實習 牙管會指藉口
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
聯合國通過人權報告 陳國基：港蓬勃如昔
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
全港公共屋邨已裝智能廚餘桶
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
正生停運前遣散大部分職員 政府：不負責任
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
指禁加味煙極端 自由黨：九成內地煙民減來港意欲
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
潮行GBA：與龍同游 世界之窗
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
灣區手記：話當年 ／文：尚東美
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】打卡客湧堅城海旁 警：通關至今收51投訴
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】九巴推69號 全女班專線 加重「女司機」標籤？ 九巴：推廣女性能勝任
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】廉署金禧開放日 即日起網上申入場
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】咖啡渣送農莊種菜 7仔：收成贈弱勢
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】黃偉綸：盛事專組正洽逾50項目
【Emily】小學派雪糕助學生減壓
【Emily】小學派雪糕助學生減壓