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港大經管30多人用假學歷 警拘兩學生 均中國籍多偽造海外校背景 院長：料最終涉近百人

【明報專訊】香港大學經管學院今年5月揭發有碩士生以假學歷入讀。據悉兩名港大生被捕。警方昨日回覆，在上月底及前日（3日）共拘捕兩名內地女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。經管學院表示，已發現30多個學生採用假學歷申請入學，主要製造假的海外院校學歷。院長蔡洪濱接受傳媒訪問透露，涉案學生均為中國人，推算最終或查出80至100個學生學歷造假，院方日後將加強學歷覆核。

警方昨日回覆，西區警區重案組調查後，上月22日及本周三先後拘捕一名24歲及一名34歲內地女子，二人涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。其中24歲女子上月24日已在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊；34歲女子正被扣查。據悉兩人均為港大生，在出入境時被捕。

內地海外中介協助 「以假亂真到驚人地步」

近月獲擢升為港大副校長（商業事務）的經管學院院長蔡洪濱，接受內地「財新網」訪問談及假學歷風波，稱院方今年5月展開全面徹查。他說，目前本科畢業於內地和香港的在讀碩士生，學歷全部真實；今次查出的30多個個案，主要是製造假的海外院校學歷，均為中國籍學生，協助他們的中介則來自內地及海外，暫未發現香港中介機構；推算最終有可能查出80至100個學生持假學歷入學。

蔡洪濱透露，學院正付費做學歷覆核，現與中國教育部下屬的「留學服務中心」合作，認證所有用海外學歷申請入學的學生個案；至於持內地本科學歷者，須提供中國高等教育學生信息網的認證資料，他形容學歷造假者「以假亂真的手法到了驚人的地步」。

蔡洪濱：僅經管個案已涉五千萬中介費

蔡又說，曾有申請人畢業於不錯的美國高校，原本聘請中介「做背景提升」，未料中介製造假的紐約大學學歷，「成績單、學位證、信封、封條都跟真的一樣」。他估計「單單我們學院就涉四五千萬元中介費，但一家『黑中介』可能只需兩三名員工」，形容「產業規模以及暴利程度已是相當驚人」。他亦跟港大法務部門溝通，得悉其他學院亦揭發假學歷個案，港大已取消這些學生的學籍。

港大經管學院昨日回覆，院方譴責不誠實行為，對任何學術不端正行為採取「零容忍」態度，會交予警方處理涉嫌學歷造假的案件；院方認為取消假學歷學生的學籍，亦無法對「黑中介」或鋌而走險的學生起震懾作用，遂展開全面徹查。

財新網昨在報道引述消息，稱本港其他院校亦曾發現假學歷個案。本報昨向其餘7間資助大學查詢，各校稱會按嚴格程序收生，未具體交代有否類似個案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕香港大學 經管學院 假學歷

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