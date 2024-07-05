灣區手記：話當年 ／文：尚東美

其中一人說，自己最早住羅湖，後來搬到福田，最近又搬到南山，「廿幾年前去華強北覺得很新潮，再走遠一點已經似去郊區，沒想到現在住南山」。他說有時回到羅湖，當年感到很現代的地方，現在都已有歲月痕迹，「我還記得當年深圳仍分關內關外，現在不單沒這回事，去龍崗和龍華也方便了許多」。

另一人亦感嘆，當年雖在深圳工作生活，但有些日常總不適應，「一有頭暈身㷫，一定要回港看醫生，不敢到當地醫院」。他也直言以前很怕去深圳街市，「哇，找贖的人民幣揉成一團，濕濕滑滑的，碰都不想碰，只想立即花掉」，然後想了一想，「不提起也不覺得，好像都很久沒看到紙幣了，現在都用電子支付」。

聽罷他們感嘆也不禁莞爾，早幾年去深圳，世界之窗已非路途遙遠的景區，而是位於市中心的主題公園，對面還開了商場，感覺就像烏溪沙從郊遊地變成住宅區。這次深圳出差，最令人慨嘆是前往大小梅沙，從羅湖坐地鐵過去才不到1小時，蓮塘口岸過去更只是半小時，還記得過去地鐵未通，去大小梅沙就是一場噩夢，開車至少兩小時，而且只有一條路出入，塞起車來花逾3小時進出是等閒事，所以那時真心佩服當地人，為了去海灘多麼拚命。

文：尚東美