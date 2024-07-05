潮行GBA：與龍同游 世界之窗

明報記者 陳子凌

位於南山區的主題公園世界之窗，是深圳廣為人知的老牌旅遊景點，1994年開園，以展示世界各地名勝的微縮景觀為賣點。除了吸引海外遊客及港人，世界之窗也是當時國人外遊未興時，初探「世界」風貌的窗戶，「您給我一天，我還您一個世界」，正是當時的宣傳語。

千禧年代，隨着國家開放、經濟發展，世界之窗不單吸引內地民眾，也是「老外」來深的必到之處。雖然隨年月過去，新主題公園湧現，國人外遊已普及，但世界之窗盛載不少80後、90後的青葱歲月，直到今時今日，不乏遊客為重溫與父母的當年回憶而來，也有人如今已為人父母，再帶自己的孩子重走童年之路。

除了集體回憶，這些年來世界之窗也吸引一些年輕人，他們不為微縮景觀或機動遊戲，而是園內的音樂節、萬聖節等節慶活動。此外，新冠疫情期間，世界之窗也意外重返市民視野，受限疫情防控，出國乃至跨省旅遊皆不便，世界之窗就成為本地及鄰近地區市民的疫下度假地。

上月18日，世界之窗迎來30周年誌慶，世界之窗常務副總經理梁晟耀表示，去年通關後來訪港客大增，其中室內冰雪樂園「阿爾卑斯冰雪世界」入場港客比例佔逾五成。為慶祝30周年，世界之窗推出全新遊樂項目「侏羅紀水世界」，該項目是以恐龍為主題的兒童水上樂園，有設恐龍滑梯的嬉水池、可自由進出的燈光噴泉，小朋友可盡情玩水，驅逐熱浪，更有以電影角色金剛為主題的機動遊戲。

除了玩水，世界之窗正舉行第29屆國際啤酒節，6月8日至8月31日每周五六日均有音樂、歌舞、魔術等表演。梁晟耀稱，園方還將無人機與煙花定為恆常表演項目，本月位於出口的商業街區「梅拉尼亞小鎮」也會翻新重開。

此外，世界之窗也是深圳目前唯一可以用無人機送外賣入園區的主題公園，園區對面是大型購物中心益田假日廣場，食飯購物也方便。

世界之窗

地址：深圳市南山區深南大道9037號

營業時間：09:00-21:30

交通：深圳地鐵1號線世界之窗站

票價（人民幣）：

全日票220元（兒童及老人110元）

夜場票100元（18:00後入場）

阿爾卑斯冰雪世界：

預購套票90元 / 現場套票100元

購票方式：微信公眾號「世界之窗在線購票」