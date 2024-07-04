譚小瑩倡科技城分區限樓面綠化比 政府：將來或需總綱圖，不交城規

昨日會議舉行逾12小時，本身是資深規劃師的譚小瑩表示，大綱草圖應就每個分區制訂發展參數，包括樓宇覆蓋率不應佔用地面積多於一半、綠化覆蓋率至少三成、位於鄉村過渡區的樓宇高度不應超過15米等。

根據圖則及文件，「創新及科技」用地的最高建築物高度介乎主水平基準上15至125米，總樓面面積約570萬平方米，但未有具體限制建築物層數、上蓋面積等。

規劃專員：限制多或損科技城吸引力

吳劍偉在問答環節回應稱，當局希望適時提供創科用地，考慮到創科業界並非專業從事發展，若對他們作出過多發展限制，可能會減低科技城對他們的吸引力，但見有不少申述意見稱需有一定限制，故政府計劃制訂創科地帶的規劃及設計大綱（Planning and Design Brief），內容包括環評提出的緩解措施等，並會適當加入譚小瑩等申述人提出的建議。

有關發展參數的問題，先後有城規會委員、長春社、市民等提出。委員呂守信表示，對於總綱圖不再交上城規會討論感「奇怪」，以往工廠大廈改做食肆即使只有1000呎也會交文件上城規會，但創科申請者竟然不需要；呂不滿正審批的草圖連分區如何劃分等細節也沒有，一旦城規會通過草圖，若日後發展成一支支「鉛筆樓」，委員即使不想也沒機會再就總綱圖討論，最終人們便會指摘城規會「乜你咁都批」。

城規委員憂倘批草圖 日後現「鉛筆樓」

吳劍偉再解釋，現階段有關創科用地還未有使用者（user），故未能劃分區，不排除有些地塊會由個別創科公司成立總部、研發中心和生產基地，所以有待創科局今年底交出的資料，再在創科地帶的規劃及設計大綱中劃分，但這份大綱必定會交上城規會討論，屆時公眾也會知悉。

嘉道理籲擴生態走廊 土拓：10米闊已奢侈

生態方面，嘉道理農場暨植物園表示，當局擬建的生態走廊闊度不足夠臨危物種歐亞水獺活動，建議增至20米。土拓署北拓展處長張家亮回應稱，愈闊當然愈好，但10米闊的生態走廊在香港「從來未試過」，已非常奢侈（luxurious）。

另有不少首次參加申述會的市民，包括中學生、大學學會、特意請假出席的人，當中有人展示自己拍攝的新田濕地照片，促請委員勿通過以填塘為代價的科技城改劃。