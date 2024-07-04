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港聞

港聞二

煙民感禁令「無用」 或致水煙地下化

【明報專訊】政府表明擬禁止加味水煙，本報記者昨晚到中環蘭桂坊一帶觀察，不少酒吧以加味水煙招徠，有水煙愛好者認為擬議新措施「無用」，只會令煙民轉到工廈等地方吸食，有酒吧員工則慨嘆蘭桂坊近月生意轉差，憂慮禁止加味水煙後情况更差。

蘭桂坊嘆生意差 有稱客為水煙來

蘭桂坊昨晚人流稀少，不少酒吧員工在街上招客，有以水煙作招徠的酒吧門外未見有人吸食，一個個水煙壺一度閒置一角。酒吧員工Asi表示，蘭桂坊是香港地標之一，不少旅客會來一趟，惟近月生意非常差，即使周末亦欠缺人流，很多港人周末外遊，遊人亦沒光顧，只在附近閒逛打卡，「now Lan Kwai Fong is dead（現在蘭桂坊已死）」。她稱不少客人是為水煙而來，如政府禁止售賣加味水煙，等於無生意。

榮華里的「GOOD LUCK LKF」亦有售賣水煙，昨夜9時只有兩枱客人。負責人阿里慨嘆，「無生意呀，大佬」，稱兩個月前生意開始變差，以往即使周三亦會滿座，但是現時即使周末生意亦非常差。對於政府擬禁加味水煙，阿里嘆「無辦法」，現時餐飲生意亦欠奉，「死啦、死啦」。

港人Aaman與朋友在酒吧門外位置吸食水煙，自言每周至少吸食一次、已是習慣，有時會在蘭桂坊吸食。他認為禁止加味水煙的政策「無用」，人們總有辦法取得水煙器材或煙草等，他們或許不會在公眾地方吸食，反而是轉至不同工廈，「地下化」。

相關字詞﹕水煙 加味水煙 酒吧 蘭桂坊

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