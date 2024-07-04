加味水煙擬禁 酒吧業憂致結業潮 盧寵茂：防青年成癮 吸煙委倡短期先禁售

民建聯梁熙昨在立法會提出書面質詢，稱有意見認為應禁止在水煙加入調味劑，而中東地區水煙盛行，關注政府有否評估實施有關措施對來自該地區的商務及觀光客影響。盧寵茂回應稱，政府禁止加味煙的建議，亦禁止在水煙加入其他味道，以防水煙成為煙草商另一引誘市民、尤其女性及年輕人上癮成為煙民的手段。

盧：水煙一小時 煙量如一支捲煙百倍

盧寵茂稱科學證據說明添加薄荷、水果等味道的煙會降低對煙草危害的意識，並留意到加味水煙近年漸見普遍；他引述港大青少年戒煙熱線研究指出，25歲或以下青少年吸煙者曾吸食水煙比率由2016/18年度36%升至2020/22年度45%。盧強調，吸食一小時水煙的煙霧吸入量可達一支捲煙的100至200倍，用家接觸到的一氧化碳和尼古丁分量分別是一支捲煙的9倍和1.7倍，持續使用水煙會使身體產生尼古丁依賴，更有可能造成「門戶效應」，令不吸煙者透過水煙染上吸食傳統煙習慣。

盧重申遊客決定旅遊或人才來港會考慮整體旅遊體驗、發展機遇等因素，控煙能讓市民和遊客享受更清新環境，對旅客和外來人才更有吸引力。

吸煙委籲2026中期檢討禁管有

湯修齊曾提出列明禁止水煙加入調味劑。他向本報說歡迎和支持政府擬禁加味水煙，稱很多酒吧提供加味水煙吸引客人，建議政府先禁售加味水煙，再於2026年中期檢討時全禁管有水煙。他提到近年吸食水煙在年輕人成為潮流，有大學生「夾份」買水煙設施，亦有焦點小組研究顯示女煙民吸食加味煙的比例高於男煙民，且戒煙意識較低，相信禁加味水煙能助兩個群組戒煙。

香港酒吧業協會主席錢雋永指出，全港有逾1300間酒吧，允許戶外吸食水煙約佔一成。蘭桂坊協會總監張素媚稱逾百名會員中，約三成做水煙生意，當中水煙又佔整體生意約三成。她強調戶外吸食水煙合法，認為擬禁加味水煙措施未考慮經營者，現時零售餐飲業水深火熱，憂慮政府欲短時間推出措施將致更多酒吧結業，打擊「夜經濟」。

酒吧業冀暫緩 可研規管調味劑成分

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁質疑現時經濟下行，政府應否強禁加味水煙，影響業界經濟，又說水煙在「一帶一路」沿線國家具較深的文化內涵，批評政府單以健康為由，未宏觀考慮水煙的經濟效益和文化意義。他建議政府與業界商討細則，如考慮規管加入水煙的調味劑成分，而非全禁。

張素媚希望政府體諒商戶並尊重煙民選擇權，冀保留一定戶外區允許吸食加味水煙，勿「一刀切」。錢雋永建議設兩年暫緩期，給業界時間轉型，研究新招徠方式。