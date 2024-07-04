康署拒披露下架書清單 裁投訴不成立但另有缺失

翻查資料，被裁定投訴不成立但部門另有缺失的個案，涉及投訴人根據《公開資料守則》向康文署索取涉違《港區國安法》而下架書的清單及總數，對於康文署表示憂慮披露下架總數或引致外界誤解複檢圖書的規模，公署認為「從良好公共行政的角度而言，政府應該做的並非對此秘而不宣，而是在提供資料的同時作出相關解說」。

指不應秘而不宣 惟可據內部評估拒披

不過，康文署稱「內部評估」認為披露或令外界惡意詆譭國安法落實，公署說不會加以評論，但認為該署可基於內部評估拒絕披露資料。

至於其中一宗裁定不成立的個案，投訴人不滿前民政事務局未經適當考慮及沒諮詢便決定終止互助委員會計劃。公署表示，現行政策沒明文規定決策局或部門須先諮詢才可作政策決定，該局綜合考慮多方面資料才決定取消，故非未經適當考慮便決定。不過，公署稱由於終止計劃對互委會及其代表居民有重大影響，持份者期望在當局決定前獲諮詢可謂合理，認為該局若能於決定前與持份者充分溝通「當更理想」。