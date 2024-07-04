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申訴署上年度投訴跌兩成 房署食環運署宗數三甲

【明報專訊】申訴專員公署昨發表2023/24年度年報，年度內公署共接獲4351宗投訴，為近5年新低，較前年度5357宗減少約18.8%。連同前年度轉入個案，公署完成4397宗投訴。上年度涉及最多投訴的政府部門為房屋署，共463宗；而經全面調查後結案的投訴共95宗，其中38宗結論是投訴成立或部分成立，當中運輸署涉14宗佔最多。公署就全面調查個案向部門或機構提出共80項建議，截至3月31日，有67項已獲接納並同意落實，其餘13項則考慮中。

95宗全面調查 四成至少部分成立

公署年報顯示，涉及最多投訴的頭3個部門為房屋署、食環署及運輸署（見表）。與疫情有關的投訴由前年度766宗銳減至去年度33宗。公署上年度完成處理的4397宗投訴中，有2053宗經全面跟進後結案，餘下2344宗因投訴缺乏充分理據或超出公署職權，經評審後結案。

至於經全面調查後結案的投訴共95宗，佔整體已完成投訴4.6%，當中結論為投訴成立的佔12.6%、部分成立佔27.4%、不成立但另有缺失的佔14.7%，此3類個案佔結案總數逾五成。餘下不成立個案佔43.2%、已撤回或中止調查則佔2.1%。

寄失車貼疫下考車安排各佔數宗

經全面調查結案的投訴個案中，運輸署佔最多共23宗，其中14宗結論為成立或部分成立，有4宗成立個案涉及寄失「易通行」車輛貼，以及3宗部分成立個案涉及不當處理投訴人因須遵守檢疫令或隔離令而提出的駕駛考試延期申請。另公署在年度內完成10項主動調查，包括食環署對持牌泳池的監管、1823處理投訴及查詢的成效等。

提186建議 九成已獲採納

公署於完成全面調查後提出80項建議，而連同主動調查合共提出186項建議，截至上月30日，部門及公營機構已完全接納並同意落實169項建議，佔90.9%，其餘17項尚在考慮，公署稱不預期有任何建議最終不獲採納。另外，公署上年度接到79宗涉及公開資料的投訴，當中72宗已結案，有23宗發現有不足之處。

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