社工局修例通過 辭職民選者不補缺 孫玉菡稱剩一年任期毋須填 「社福心連心」3人料入局

明刊憲宣誓 管浩鳴：無收註冊權已客氣

孫玉菡今年5月狠批註冊局「五宗罪」後迅速提出修例，包括建議擴大成員至27名，其中特首委任成員由6人增至17人，民選成員比例由原先逾五成降至約三成，並要求成員宣誓、正副主席改由特首委任，以及被裁定干犯危害國家安全罪行者終身不可任社工等（見表）。

修例草案昨於立法會恢復二讀，多名議員表態支持。身兼香港社福界心連心大行動主席的選委界管浩鳴表示，回歸後香港社會陷入泛政治化，部分社工走在反政府最前線，例如2019年反修例風波做出違法、危害國家行為，令社會失望及損害專業形象，形容政府現時只修例無收回註冊權已「非常客氣」。

投支持票的社福界立法會議員狄志遠認同註冊局有一定改善空間，作為專業團體有責任推動社工專業發展，並應發揮更積極角色推動社工持續進修。他強調註冊局的「對與錯」已成歷史，現時要向前及共同努力將修例變成機遇，推動社工註冊走向更專業化。

狄志遠倡委任成員涵學界團體

狄志遠提到部分社工對修例感不安和憂慮，冀政府日後多與社福界溝通和解說，說明修例方向是讓社工進一步邁向專業化。他建議新增委任成員應包括大學社工系教授、社工專業團體代表、服務使用者及其他界別代表。

無人反對通過 孫盼盡快處理4方面

孫玉菡期望重組後的註冊局盡快處理4方面工作，包括建立機制確保被裁定干犯危害國安罪行及其他嚴重罪行者的社工註冊得到迅速及適當處理、檢視註冊局紀律委員會備選委員小組名單、檢視《註冊社會工作者工作守則》，以及為社工持續專業發展制訂框架。草案在無人反對下三讀通過，孫玉菡說，草案通過標誌着社工註冊局可重回正軌，運作和決定可時刻以公眾利益為依歸，保障國家安全，並促進社工專業有序發展。他說政府會在周五刊憲，同日安排註冊局現任成員及新委任成員宣誓。

被問黎汶洛宣誓 稱按法例確保真心

曾於已解散的香港眾志出任副主席、僅餘的社工註冊局民選委員黎汶洛早前稱將出席宣誓儀式，被問他會否有機會通過宣誓，孫玉菡稱法例對宣誓有清楚要求，強調會嚴格按照法例要求，確保每名委員真心真誠宣誓，只要通過宣誓即可成為新成員。

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