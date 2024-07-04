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港聞

港聞二

屠龍案 警：Cellebrite可擷手機被刪資料，非全部

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨在高院步入第45天審訊。時任網絡安全及科技罪案調查科警長，以程式Cellebrite的專家身分作供，稱Cellebrite是普及的數碼法理鑑證工具，用於擷取手機資料，但並非萬能，只可在能力範圍內擷取資訊。

警方2020年透過Cellebrite擷取被告賴振邦及李家田手機內的資料，包括Telegram對話紀錄及示範製造引爆裝置的影片等。時任網絡安全及科技罪案調查科警長的吳曉曦，現時隸屬警方國安處。吳昨供稱，Cellebrite是現行數碼法理鑑證的標準工具，全球逾100個國家及地區採用。

擷取須手令 證物手機需斷網

吳曉曦表示，警方每次擷取手機前均須獲得法庭簽署的搜查令，用Cellebrite擷取途中，證物手機需保持斷網，以免調查受干擾。Cellebrite擷取手機資料後，會將資料轉變成方便檢閱的信息，每項信息都標記獨有的雜湊值，以確保信息的完整性。吳指Cellebrite可擷取手機內被刪除的資料，但非全部資料，只能擷取其「能力範圍做得到嘅嘢」。

代表賴振邦的大律師余承熹盤問時問及吳的專業背景。吳指他在小隊內負責監督及培訓，過去曾處理逾500宗數碼法理鑑證案件，當中一半是用Cellebrite取證。吳提及，部門每次做法理鑑證均採用Cellebrite最新版本，Cellebrite提供3種擷取方法，其中一種能擷取手機內深層資料，包括被隱藏的資料。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕反恐條例 殺警 屠龍小隊 反修例事件

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