理大生二號橋暴動罪脫3年 律政司上訴得直重審

指原審忽略壓倒性證據 裁決違常理

答辯人為理大學生李俊皓，由大律師許卓倫代表；律政司由高級助理刑事檢控專員蕭啟業代表。蕭啟業昨稱，原審法官李慶年在判辭稱無證據證明答辯人何時到達暴動核心範圍，似乎已預設答辯人身處暴動範圍，卻裁定他暴動罪脫，裁決思路有違常理。

蕭啟業續指，答辯人在中大環迴東路近物業管理處被警員制服，正是暴動核心約100至150米範圍內，即使無證據指明答辯人在核心逗留多久，法庭亦要考慮其他證據的疊加效應，包括他身穿黑色衫褲到場、背包內有保鮮紙、攜帶寫有「致所有真香港人，我哋一定會贏」的白紙等。

官質疑答辯方論點欠證據

許卓倫稱，答辯人的確在暴動核心被捕，但能否在毫無合理疑點下裁定暴動罪成，視乎他有否鼓勵暴動行為。法官潘敏琦質疑，辯方原審時提出不少可能，包括答辯人受傷不能及時離開、覺得旁觀無違法等，全部欠缺證據支持。

另一法官彭偉昌表示，暴動範圍煙霧瀰漫、滿地磚頭，警方當日下午3時24分驅散示威者，答辯人隔4分鐘後被捕，無論他何時進入核心，都必然看到和嗅到暴動情况，「邊樣嘢佢睇唔到、聞唔到呢？」彭官質疑原審法官似乎「抹煞」當中的時間差，無法清楚解釋。

上訴庭最終批准律政司以案件呈述上訴，撤銷原審暴動罪脫的裁決，發還原審法官繼續處理。案件9月5日在區域法院提訊，答辯人續准保釋。

【案件編號：CACC 43/22】

（反修例風暴）