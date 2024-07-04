助申外傭簽證來港當黑工 搗假文書集團

入境處總入境事務主任（外傭專責調查）陳志偉表示，簽證主任處理外傭申請時，發現部分申請的僱主補充資料可疑，如不同僱主水電費單編號一樣、定期存款通知書同樣串錯字等，共有40宗可疑個案，涉及26名家傭。處方經調查後相信，有外籍者無家庭傭工經驗或不想從事相關工作，但欲來香港工作，經朋友介紹認識集團主腦，繳付4萬元申請簽證安排來港。集團主腦會透過他人身分證明文件副本、偽造的水費單及銀行月結單副本向處方申請，當處方察覺並要求提供正本，主腦會聲稱遺失正本甚至取消申請，以免引起進一步懷疑。外籍者來港後由集團安排住宿，但需自行尋找工作，部分人從事搬運、地盤、兼職家務工作等，事件不涉來港工作還債。

拘18人 6人已定罪主腦囚41月

入境處近日採取「鐵盾」行動拘捕18人，包括菲律賓、印尼、印度及斯里蘭卡籍的5男9女（33至51歲），其中6人已定罪判監。其餘4名被捕人為本地人，其中63歲女主腦被裁定4項串謀詐騙及兩項行使虛假文書罪成，判監41個月；一名59歲男子涉嫌協助取得他人資料，判監15個月；其餘兩人為申請簽證的「僱主」，兩人稱資料被盜用，對申請不知情。

陳志偉表示，處方每年處理數以十萬計外傭簽證申請，會鉅細無遺審視每宗申請，案中有人稱被盜用資料申請，陳提醒市民妥善保障個人資料。