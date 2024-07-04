警破220宗洗錢詐騙 共3.7億拘301人 程式員扮內地特勤 涉騙40人1700萬

301名被捕人介乎18至79歲，分別報稱地盤工、售貨員、侍應、無業等。220宗案件涉及網購、假冒內地官員、假冒客服、投資、求職、網上情緣騙案等。行動中警方檢獲兩個偽造印章、49份偽造文件、手提電話及電腦等證物。

藏80「保密協議」 或騙80人

其中一宗假冒官員案涉騙款達1700萬元，有逾80名潛在受害人，23歲本地電腦程式員被捕。新界南總區刑事總部警司姚永勤稱，有市民上月收到聲稱內地官員電話，指他捲入內地洗黑錢案，要求每日報告行蹤、簽署有偽冒蓋章的「保密協議」等。騙徒派穿西裝者出示「內地協警工作證」，又能講出事主姓名和證件號碼，事主信以為真聽從指示轉帳33.5萬元到指定銀行戶口，其後感不妥報警。警方調查期間，騙徒再次求見，被埋伏警員拘捕。經調查，該名23歲被捕男子藏有超過80張簽妥的「保密協議」，涉案日期遠至去年12月。警方已聯絡到其中40名事主，相信他們前後轉帳1700萬元予騙徒，呼籲其他受害人致電3661 1170與警方聯絡。

假官員騙六旬翁7900萬

新界南總區今年接獲最高騙款額的案件達7900萬，亦屬假冒官員案。69歲男事主為長期在內地工作港人，去年中在港接到「內地官員」來話指他捲入洗黑錢案，要求交保證金證清白。事主按指示7個月內逾百次存入共7900萬元到騙徒指定銀行戶口，騙徒今年1月失蹤，事主才懷疑受騙報警。

搗彈票黨 64案騙230萬

另外，警方今次行動瓦解一個「彈票黨」，涉及64宗案件，騙款達230萬元。警方今年2月接獲報案，事主於網上放售一支價值6萬元的紅酒，騙徒以「空頭支票」入數，交收貨物後事主獲銀行告知無法入帳，遂報警。警方調查發現有人利用已取消的銀行戶口開「空頭支票」騙取貨物，收貨男子及戶口持有人等涉串謀行騙被捕。警方稱，事主交收前曾查閱網上銀行「戶口結餘」，但卻沒檢查「可用結餘」，提醒賣家勿單憑入數收據作實。