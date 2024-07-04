騎單車駛青衣南橋 少年遭的士撞斃 司機涉危駕被捕 遊日父趕回港見最後一面

沿左三線行駛 的士從後撞

昨凌晨1時許，17歲少年騎單車沿青衣南橋左三線往青衣方向行駛，駛至橋面中段時，一輛的士從同一線道後方駛至，撞向單車，少年被撞拋上的士車頭，壓毁擋風玻璃及車頂，墮地昏迷，的士再衝前約30米始停下。少年頭部受傷昏迷，送往瑪嘉烈醫院搶救，留醫深切治療部，延至昨晚9時不治。69歲劉姓的士男司機報稱頸痛送院，車上男乘客沒受傷。涉事的士車頭擋風玻璃破裂，車頂凹陷燈箱飛脫，單車則被壓在的士車頭底，現場留下一個單車頭盔及一隻鞋。

死者叔父黃先生表示，侄子頭部傷勢最嚴重，過往有踏單車習慣，在青衣居住10多年，相信他熟悉區內道路，亦非首次於該路段踏單車，事發時有做妥保護措施，包括開尾燈、戴頭盔。他說侄子現從事散工，為家中獨子，父母已離異，與父同住，平日「好惜屋企人」。死者父親原外遊日本，得悉事件後馬上回港，昨晚攜同行李箱趕至醫院見子最後一面。

團體倡劃出隔開單車範圍

運署：會檢視路段

現場時速限制70公里，可騎單車進入，事發後續有人在橋上騎單車。關注道路設計的團體「街道變革」發起人嚴卓衡認為，青衣公共交通網絡較不完善，經青衣南橋踏單車代步常見，而非運動、康樂性質，但過往政府以「不鼓勵踏單車」態度應對，規劃上沒預留空間予騎單車者，冀政府正視市民踏單車需求，建議短期內在橋出入口設告示牌，提醒司機橋上可能有單車客，長遠應研究劃出隔開單車的範圍。運輸署回覆查詢稱，會按警方意外調查結果適當檢視該路段。

另外，周一清晨7時許，60歲男子駕駛電單車沿石澳道往柴灣方向行駛，至歌連臣角道交界時懷疑失控撞向燈柱，司機全身多處嚴重受傷，半清醒被送往東區醫院，至昨午3時許不治。警方呼籲目擊者提供消息。