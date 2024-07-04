明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

騎單車駛青衣南橋 少年遭的士撞斃 司機涉危駕被捕 遊日父趕回港見最後一面

【明報專訊】17歲少年昨凌晨於青衣南橋騎單車時遭後方的士撞倒，頭部重創，昏迷送院不治，正遊日父親趕回港抵醫院見兒子最後一面。69歲的士司機涉危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，扣留調查。

沿左三線行駛 的士從後撞

昨凌晨1時許，17歲少年騎單車沿青衣南橋左三線往青衣方向行駛，駛至橋面中段時，一輛的士從同一線道後方駛至，撞向單車，少年被撞拋上的士車頭，壓毁擋風玻璃及車頂，墮地昏迷，的士再衝前約30米始停下。少年頭部受傷昏迷，送往瑪嘉烈醫院搶救，留醫深切治療部，延至昨晚9時不治。69歲劉姓的士男司機報稱頸痛送院，車上男乘客沒受傷。涉事的士車頭擋風玻璃破裂，車頂凹陷燈箱飛脫，單車則被壓在的士車頭底，現場留下一個單車頭盔及一隻鞋。

死者叔父黃先生表示，侄子頭部傷勢最嚴重，過往有踏單車習慣，在青衣居住10多年，相信他熟悉區內道路，亦非首次於該路段踏單車，事發時有做妥保護措施，包括開尾燈、戴頭盔。他說侄子現從事散工，為家中獨子，父母已離異，與父同住，平日「好惜屋企人」。死者父親原外遊日本，得悉事件後馬上回港，昨晚攜同行李箱趕至醫院見子最後一面。

團體倡劃出隔開單車範圍

運署：會檢視路段

現場時速限制70公里，可騎單車進入，事發後續有人在橋上騎單車。關注道路設計的團體「街道變革」發起人嚴卓衡認為，青衣公共交通網絡較不完善，經青衣南橋踏單車代步常見，而非運動、康樂性質，但過往政府以「不鼓勵踏單車」態度應對，規劃上沒預留空間予騎單車者，冀政府正視市民踏單車需求，建議短期內在橋出入口設告示牌，提醒司機橋上可能有單車客，長遠應研究劃出隔開單車的範圍。運輸署回覆查詢稱，會按警方意外調查結果適當檢視該路段。

另外，周一清晨7時許，60歲男子駕駛電單車沿石澳道往柴灣方向行駛，至歌連臣角道交界時懷疑失控撞向燈柱，司機全身多處嚴重受傷，半清醒被送往東區醫院，至昨午3時許不治。警方呼籲目擊者提供消息。

上 / 下一篇新聞

社工局修例通過 辭職民選者不補缺 孫玉菡稱剩一年任期毋須填 「社福心連心」3人料入局
社工局修例通過 辭職民選者不補缺 孫玉菡稱剩一年任期毋須填 「社福心連心」3人料入局
申訴署上年度投訴跌兩成 房署食環運署宗數三甲
申訴署上年度投訴跌兩成 房署食環運署宗數三甲
康署拒披露下架書清單 裁投訴不成立但另有缺失
康署拒披露下架書清單 裁投訴不成立但另有缺失
加味水煙擬禁 酒吧業憂致結業潮 盧寵茂：防青年成癮 吸煙委倡短期先禁售
加味水煙擬禁 酒吧業憂致結業潮 盧寵茂：防青年成癮 吸煙委倡短期先禁售
煙民感禁令「無用」 或致水煙地下化
煙民感禁令「無用」 或致水煙地下化
譚小瑩倡科技城分區限樓面綠化比 政府：將來或需總綱圖，不交城規
譚小瑩倡科技城分區限樓面綠化比 政府：將來或需總綱圖，不交城規
警破220宗洗錢詐騙 共3.7億拘301人 程式員扮內地特勤 涉騙40人1700萬
警破220宗洗錢詐騙 共3.7億拘301人 程式員扮內地特勤 涉騙40人1700萬
助申外傭簽證來港當黑工 搗假文書集團
助申外傭簽證來港當黑工 搗假文書集團
澳洲截港寄毒石像 助海關搗毒工場
澳洲截港寄毒石像 助海關搗毒工場
友利冰室兩店控違消防 官准重派票
友利冰室兩店控違消防 官准重派票
理大獲嫦娥五號樣本 研月壤尋水 以備登月
理大獲嫦娥五號樣本 研月壤尋水 以備登月
議員倡北都試空中的士載客 運輸局：循序漸進 先試載貨
議員倡北都試空中的士載客 運輸局：循序漸進 先試載貨
黃大仙上月停電 政府倡中電派心意券
黃大仙上月停電 政府倡中電派心意券
修例賦權當局代辦消防工程 計分定次序 可追工程費及附加費
修例賦權當局代辦消防工程 計分定次序 可追工程費及附加費
理大生二號橋暴動罪脫3年 律政司上訴得直重審
理大生二號橋暴動罪脫3年 律政司上訴得直重審
屠龍案 警：Cellebrite可擷手機被刪資料，非全部
屠龍案 警：Cellebrite可擷手機被刪資料，非全部
原定應訊傷人案 男子出門遭3漢斬
原定應訊傷人案 男子出門遭3漢斬
年利率逾250% 黑幫放債集團22人被捕
年利率逾250% 黑幫放債集團22人被捕
初選案後受僱基本法基金會 法官：投機表現? 彭卓棋求情稱愛國 官質疑
初選案後受僱基本法基金會 法官：投機表現? 彭卓棋求情稱愛國 官質疑
申《蘋果日報》清盤 債權人稱有望還清欠薪
申《蘋果日報》清盤 債權人稱有望還清欠薪
聲稱神父和尚都收回佣 殯儀經紀控提供利益
聲稱神父和尚都收回佣 殯儀經紀控提供利益
軌輪智能監測 日常行車揪異常 港鐵：助善用收車「黃金兩小時」
軌輪智能監測 日常行車揪異常 港鐵：助善用收車「黃金兩小時」
大橋珠海口岸假期常塞 港車北上研「返程預約」
大橋珠海口岸假期常塞 港車北上研「返程預約」
議員倡啟德集運駁醫院 運物局：困難多 或可行
議員倡啟德集運駁醫院 運物局：困難多 或可行
活在灣區：「嘗鮮」深中通道 團費低至88元
活在灣區：「嘗鮮」深中通道 團費低至88元
【Emily】議員關注諮詢組織委任準則 謝偉俊：有指政府「分餅仔」 麥美娟：秉持「用人唯才」
【Emily】議員關注諮詢組織委任準則 謝偉俊：有指政府「分餅仔」 麥美娟：秉持「用人唯才」
【Emily】利東社區空間停運 羅健熙：改網上運作
【Emily】利東社區空間停運 羅健熙：改網上運作
【Emily】港台AI Lab啟用 可修舊片製作省時
【Emily】港台AI Lab啟用 可修舊片製作省時
【Emily】自傳提細個軼事 袁國勇憶小學有女仔追
【Emily】自傳提細個軼事 袁國勇憶小學有女仔追
【Emily】消委書展網頁 《選擇》限時免費睇
【Emily】消委書展網頁 《選擇》限時免費睇
【Emily】港大馮平山圖書館回顧展 睇馮秉芬功課
【Emily】港大馮平山圖書館回顧展 睇馮秉芬功課