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港聞二

議員倡北都試空中的士載客 運輸局：循序漸進 先試載貨

【明報專訊】低空經濟在港發展潛力近期受社會關注，運輸及物流局署理局長廖振新昨在立法會回應議員質詢時表示，政府會循序漸進推行試點項目，以無人機載貨為起點，由「近至遠、輕至重」逐漸擴大及豐富應用場景。鄉議局立法會議員劉業強建議政府率先在北部都會區試用空中的士載客，廖稱，載人較載貨風險高，會視乎內地進展和成果再考慮。

議員倡河套開設低空運輸通道

署理局長：涉及跨境 問題複雜

劉業強建議政府在北部都會區的「藍綠康樂旅遊生態圈」，即涵蓋紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘等一帶試行載客。選委界黃錦輝則提議在深圳河套區開設低空運輸航道，在香港園區啟用之際，「可見到深圳河上無人機飛來飛去」，為發展新質生產力「形成一幅有力的圖畫」。

廖振新回應載客應用時表示，雖然該處人口及經濟活動相對較少，地理條件不錯，從安全角度考慮，載人航空器較載貨風險高得多。至於河套區跨境運輸，廖表示涉及跨境問題變得複雜得多，包括法例和海關檢查都要處理，要與深圳方面商討，「建議非常好、願景亦贊同」，但不會是優先試飛項目。

廖振新昨日在立法會回應選委界議員陳紹雄提出的口頭質詢，在法律框架方面，廖振新指香港空域內，一向就低空飛行活動設專門低空空域，民航處正在現行的《小型無人機令》框架下與業界研究，如何進一步促進和拓展小型無人機的應用，例如不在視線內的無人機操作，以及以不同方法加快申請流程。

北都人工島料有空間設相關設施

廖亦提到，先進空中運輸系統（AAM）亦逐漸興起，包括重量逾25公斤的有人駕駛和無人駕駛航空器，政府從航空安全、空域管理、個人私隱、保險要求、跨境飛行活動的通關程序等因素考慮，檢視現行民航及其他相關法例和規管制度。至於基建，廖表示北都及交椅洲人工島等新的大型土地發展項目，能提供大量的土地和空間，相信可應對與低空經濟相關設施，例如垂直起降場、充電設施等。

相關字詞﹕空中的士 先進空中運輸系統 無人機 低空經濟

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