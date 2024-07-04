議員倡北都試空中的士載客 運輸局：循序漸進 先試載貨

議員倡河套開設低空運輸通道

署理局長：涉及跨境 問題複雜

劉業強建議政府在北部都會區的「藍綠康樂旅遊生態圈」，即涵蓋紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘等一帶試行載客。選委界黃錦輝則提議在深圳河套區開設低空運輸航道，在香港園區啟用之際，「可見到深圳河上無人機飛來飛去」，為發展新質生產力「形成一幅有力的圖畫」。

廖振新回應載客應用時表示，雖然該處人口及經濟活動相對較少，地理條件不錯，從安全角度考慮，載人航空器較載貨風險高得多。至於河套區跨境運輸，廖表示涉及跨境問題變得複雜得多，包括法例和海關檢查都要處理，要與深圳方面商討，「建議非常好、願景亦贊同」，但不會是優先試飛項目。

廖振新昨日在立法會回應選委界議員陳紹雄提出的口頭質詢，在法律框架方面，廖振新指香港空域內，一向就低空飛行活動設專門低空空域，民航處正在現行的《小型無人機令》框架下與業界研究，如何進一步促進和拓展小型無人機的應用，例如不在視線內的無人機操作，以及以不同方法加快申請流程。

北都人工島料有空間設相關設施

廖亦提到，先進空中運輸系統（AAM）亦逐漸興起，包括重量逾25公斤的有人駕駛和無人駕駛航空器，政府從航空安全、空域管理、個人私隱、保險要求、跨境飛行活動的通關程序等因素考慮，檢視現行民航及其他相關法例和規管制度。至於基建，廖表示北都及交椅洲人工島等新的大型土地發展項目，能提供大量的土地和空間，相信可應對與低空經濟相關設施，例如垂直起降場、充電設施等。