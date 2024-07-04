理大獲嫦娥五號樣本 研月壤尋水 以備登月

理大近日通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室審核，獲得嫦娥五號採集的月壤樣本，包括400毫克表面剷取樣本及42.6毫克深層鑽取樣本，是繼香港大學之後，第二間取得樣本的本地院校。

樣本須歸還 借用期一年

存高純氮設備 避免接觸空氣

樣本將利用99.999%高純度氮氣儲存於原位分析設備內，避免樣本暴露於空氣中受破壞。樣本亦能從儲存箱直接移到分析設備進行非破壞性分析，避免在轉運的過程中，樣本受到污染。理大工業及系統工程學系副系主任容啟亮補充，樣本須歸還，借用約一年，研究過程必須嚴密管理，確保樣本不受破壞。

團隊又稱，未來會就上述樣本開展「月壤中找水」計劃，理大土地測量及地理資訊學系副系主任吳波表示，把月壤樣本放大後，發現當中有囊泡，而嫦娥五號的礦物光譜儀亦探測到採樣區中月壤水含量約有120ppm（百萬分之一），即1噸月壤含約120克水。吳續稱，月壤中存在水的原因有三，包括彗星撞擊等（見表），計劃目的是希望透過研究樣本中熔結碎屑，理解水產生的原因。吳波假設，若未來任務需進入月球極地，就須解決水資源問題，確保太空人能長時間於月球上生活。

研申請嫦六月背樣本

至於上月返回地球的嫦娥六號，同樣使用由理大團隊研發的「表取採樣執行裝置」取樣，容啟亮稱今次的裝置改善了軟件及取樣方法，令整個取樣過程更有效率。容稱，藉是次取樣，研究人員能比較月球正面及背面樣本，分析兩者成分、結構、水含量等，從而協助辨識兩者分別，了解月球的形成。團隊亦計劃向有關部門申請嫦娥六號樣本供大學研究。