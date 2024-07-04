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活在灣區：「嘗鮮」深中通道 團費低至88元

【明報專訊】歷時7年興建、造價約480億港元的深中通道日前通車，要北上體驗這項粵港澳大灣區超級工程的成果，目前不乏平遊之選，想減低自遊行車資，可考慮以低至15元人民幣的單程票價於深圳乘坐跨市巴士前往中山。若嫌安排行程麻煩，市場上也有團費低至88港元的中山1天團選擇。

明報記者 劉敬華

2018年動工的深中通道，為連接深圳至中山的跨海通道，全長24公里，雙向8車道，設計時速100公里。深中通道開通後，往來深圳至中山不需再繞道虎門大橋，單程車程可縮短至半小時，即1小時便可來回兩地。收費方面，深中通道較同樣連接珠江兩岸的港珠澳大橋廉宜，以私家車為例，深中通道9座位以下客車全程收費66元人民幣，港珠澳大橋則需150元人民幣。

港開通多條巴士線經深中通道

若要體驗深中通道，除北上自駕遊外，也可考慮於本港乘坐跨境直通巴士。早前多家粵港直通巴士營辦商已宣布，旗下多條跨境路線將改經深中通道，其中環島中港通有11條路線改道，包括中山線、江門 、開平、新會等線，每日往返中山的班次加至26班，又如永東直巴亦將旗下的中山、肇慶、鶴山、台山等5條路線改道。業界人士指出，經深中通道由九龍往中山僅需1.5小時，較之前取道虎門大橋縮減約45分鐘。至於車費方面，以永東由香港往中山的跨境直通巴為例，該路線於九龍及新界設有多個上車點，成人單程票價為100港元。

深圳坐巴士 成人票價15元人民幣

自遊行之選，除跨境直通巴外，也可考慮於深圳乘坐跨市巴士，進一步減低出遊的交通費。為配合深中通道開通，深圳巴士集團及中山市公共交通運輸集團共同營運兩條深中跨市公交路線，其中一條來往前海夢工場北區至中山博覽中心樞紐地區，單程車程約60分鍾，成人單程票價18元人民幣，兒童單程票價9元人民幣，另一條則來往前海夢工場北區至中山國際人才港，單程車程約45至50分鐘，成人單程票價為15元人民幣，兒童單程票價為7.5元人民幣，意味成人來回車費可低至30元人民幣。兩條路線的深圳上車點均可選前海夢工場北區或前海灣地鐵站總站，購票方面，可於微信的「深中跨市公交專線」小程序購票。

留意跟團需深圳集合解散

不想費神研究行程，市場上也不乏以深中通道作賣點的廉價旅行團，以食玩假期的「極速體驗深中大橋」純玩1天團為例，成人團費可低至88港元（見表），即使加上80港元的導遊費，也不過是168港元。要留意的是，目前廉價的深中通道旅行團集合及解散點均在深圳，即團友需自費前往深圳及由深圳返港，還要留意部分旅行團或設自費項目，又或行程中可能會包括數個購物點等。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 深中通道 旅行團 自遊行

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