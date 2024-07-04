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港聞

港聞二

大橋珠海口岸假期常塞 港車北上研「返程預約」

【明報專訊】港車北上去年7月1日實施至今一年，每逢周末及假期港珠澳大橋珠海口岸均常塞車。運輸及物流局昨透露，正研究改善方案，包括「返程預約事宜」，當局會盡快推出可行方案， 確保大橋車流暢順。汽車會永遠榮譽會長李耀培認同返程預約可控制車流，但會對司機不便，有急事或搶不到名額回港，憂影響港車北上意欲。

現時港車北上僅去程需預約，翻查資料，「返程預約」消息早於今年1月傳出，珠海市商務局曾發公告稱，已批出一份珠海公路口岸出境預約系統合同，披露計劃限制港澳單牌車日後在周末和法定假期出境前須提前3天預約，一日設12個時段，每時段兩小時供1100輛車預約。

或須提前3日預約 李耀培憂損北上意欲

李耀培稱，大橋珠海口岸回港高峰期為假日前一天的下午4時至晚上10時，因不少人翌日要上班，如設預約制，有司機或搶不到名額，現時去程僅需提前一日預約，如回程提前3日，操作上根本不能配合。他認為司機寧捱塞車也不願不能返港，建議政府保留彈性，將珠海口岸車流情况於應用程式實時公布，讓司機選擇出行時間。

局方另透露，已有逾6.4萬輛車符合資格「港車北上」，佔每日大橋車流量約四成，大橋使用量亦屢創新高，實施以來首5個最高出境及入境車流日分別有介乎8000多至萬餘車次，出境車次最多為復活節假期首日（3月29日）的9617，最高入境車次為復活節假尾日（4月1日）的10,288。

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