軌輪智能監測 日常行車揪異常 港鐵：助善用收車「黃金兩小時」

港鐵目前會定期安排軌道傳統檢測，包括每3日目測檢查路軌、每隔數周以超聲波探測，以及定期染料滲透測試。車輪方面則按行車里數定期保養維修，以人手測量車輪有否損耗。

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強稱，傳統檢測維修一般只能在收車後的非行車時間進行，平均每晚需做逾200項工作，為提升維修效率，港鐵近年引入多個智能檢測系統，令工程人員在列車行駛時亦能蒐集數據，了解不同組件實際營運時狀况。

車輪監測暫試荃灣線 軌道監測全線

其中「軌道智能監測系統」由震動感應器及激光探測相機組成，安裝在列車底部，每當列車行經路軌，系統會探測列車震動幅度及測量軌道闊高，數據傳送至車務數據中心分析，以評估軌道有否高低不平、移位及裂縫等問題。「車輪智能監測系統」則安裝在軌道，同樣透過感應器偵測車輪震幅，以判斷車輪健康狀况。

軌道監測系統2020年起於東鐵線試用，去年起擴至全線重鐵及輕鐵網絡，現時每線均有兩列載客列車裝有該系統。車輪監測系統則去年起在荃灣線試用。陳慶強稱，今年4月軌道監測系統監測到東鐵線有軌道路段列車震幅有上升趨勢，檢查發現有道岔路段損蝕；車輪系統亦曾在個別車輪的排期維修前一個月預早偵測到異常。

未截4月尖沙嘴站裂軌 稱微調系統增精準

不過今年4月尖沙嘴站仍出現裂軌事故致服務延誤，被問到是否反映系統未能完全發揮作用，陳慶強形容港鐵有從事件找到新想法（insight），會微調系統提升數據分析精準度；團隊亦會持續改善車輪監測系統，技術成熟後才推展至其他路線。

至於會否安排更多列車安裝軌道監測系統以提升準確度，陳慶強稱裝有系統的列車每天頻密行經路軌，已產生大量數據，港鐵暫認為每線兩列車裝有系統已足夠。港鐵早前曾稱會研究列車「遲開早收」，爭取更多維修時間，對於應用智慧系統後會否仍需實施相關安排，陳稱安排暫未有時間表，強調仍在計劃，港鐵需蒐集更多數據才決定。