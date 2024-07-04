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港聞

港聞二

聲稱神父和尚都收回佣 殯儀經紀控提供利益

【明報專訊】一名殯儀經紀涉企圖以3000元行賄離世長者的教友和傳道人，以獲取為該名長者辦理身後事的生意。經紀否認一項向代理人提供利益罪，案件昨於九龍城裁判法院審訊。女傳道人庭上供稱，當日得悉長者離世後，與女教友前往安老院，獲悉長者身分證遭涉案殯儀公司取走。二人往索回身分證時，一名男子曾提議付3000元回佣，稱「可以合作」，並向她表示「神父、牧師、和尚都收回佣，所以個個都爭住做」。

院友離世 身分證遭殯儀公司取走

42歲被告翟國雄案發時在念親恩有限公司（下稱念親恩）擔任銷售代理，被控一項向代理人提供利益罪。案件昨午被裁定表證成立，被告不自辯，亦不傳召證人，案件押後今天結案陳辭。

控辯雙方承認事實指，案中居於安老院的長者黃振瑞2023年3月6日離世，黃振瑞生前領取綜援，曾將3.5萬元交予兩名教友羅惜鳳及黃雅麗，並簽署手寫委託書委託二人處理其生活、醫療以及身後事的開支。

教友黃雅麗供稱，她與黃振瑞相識已久，因黃唯一親人孫兒患有情緒病，因此接受黃振瑞委託處理財產。傳道人劉淑蓮表示，劉和羅惜鳳、黃雅麗會定期到安老院探望黃。黃過身後，三人發現安老院在他們不知情下將黃振瑞的殮葬事宜連同身分證交予涉案殯儀公司。劉及黃雅麗遂親到該公司了解，抵達後一名男子稱「畀番3000蚊你做回佣，仍然可以合作」。兩人拒絕受賄，並離開現場。

被告否認提供回佣 認曾提議合作

庭上播放被告與廉署錄影會面紀錄，被告在會面中拒絕承認有提供回佣一說，稱自己僅表示可以有合作空間，並否認相關指控。

【案件編號：KCCC 820/24】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 向代理人提供利益 殯儀

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