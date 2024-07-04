初選案後受僱基本法基金會 法官：投機表現? 彭卓棋求情稱愛國 官質疑

稱無知犯案 以為做足措施免犯法

港島參選人袁嘉蔚、梁晃維、楊雪盈、徐子見和鄭達鴻前日完成求情，徐、鄭昨未出庭。同區的彭卓棋昨出席聆訊，辯方大律師盧敏儀代表求情時稱，彭把握機會服務國家，法官陳仲衡對說法有保留，稱法庭裁定彭是投機取巧。盧表示國安法沒經諮詢便通過，市民沒足夠時間了解，彭無知犯案。法官陳慶偉表示，案發時本港難以通過法例，國安法由人大制定通過。盧續稱，彭卓棋當時年約25歲、無政治聯繫，曾通知民主動力職員移除政綱，故自以為已做足措施避免犯法。

法官李運騰留意到彭卓棋之後和團隊拍照，拒納他退出計劃。法官陳慶偉補充，照片中的彭卓棋撕毁參選政綱擺出抗議姿態，又認為辯方稱他純粹想服務市民是天真，因控方證人區諾軒起初接觸彭已談及計劃。盧解釋，彭在攝影師建議下擺出姿勢。法官陳慶偉聞言稱，但彭才是老闆，他能作主。盧續稱，彭不欲表態「政治自殺」。法官陳仲衡另稱，本案關鍵不是初選，而是無差別否決預算案。

基金會侯叔祺旁聽

官質疑若悔改何不認罪

盧指出，彭被捕後在基本法基金會基本法學生中心工作，基金會秘書長侯叔祺亦到庭旁聽。法官陳仲衡反問若悔改為何不認罪？李官追問這是反映彭有悔意還是已更生？盧稱，彭一直致力維護國家安全。

除了法官陳慶偉質疑彭再度投機，李官指彭發言用字激進極端，其後改變立場，懷疑他言行不一。法官陳仲衡重申，法庭不信納那屬選舉語言。法官關注，盧將彭形容成愛國者，對此法庭難以接納。盧最後表示彭推廣一國兩制和基本法，過往支持青年創業，獲老師同窗寫求情信，具良好品格。其他被告求情於周五（5日）續。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）