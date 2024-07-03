鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決

控：門外公告列明不得自行寄表格

辯：公告無法律基礎

就被告是否知悉表格是未獲授權的物品，控方昨於西九龍法院結案陳辭時稱，收押所大門外已張貼公告寫明囚犯不得自行寄出表格，法庭亦可留意當日兩名被告在會見室交收其他文件，有懲教人員簽署確認，但交接涉案表格時卻無這樣做。辯方重申公告基於人員工作守則，沒有法律基礎。被告鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲，助理律師），被控於或約於2023年5月2日在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

辯方指物品本身須授權 不涵攜離行為

控辯雙方開庭前向法庭呈交書面結案陳辭，昨只簡短口頭補充。辯方立場根據《監獄條例》第18條，須授權的只是物品本身，不包括攜離物品行為，而鄒家成4月28日經正式渠道向懲教人員索取投訴表格時，表格已獲授權。控方回應時引述《釋義及通則條例》第一章18條（3）指，條例標題無立法效力，不得更改、限制或擴大條例釋義。

辯方並提到《監獄規則》第47（4）條，如與指明的人通信，須准許囚犯寫和發出信件，當中「須」一字是必須的意思，《規則》其他同樣涉及囚犯寫和發出信件的決定，卻用了「可」。對於控方認為「須」一字雖然表面上有強制性，但過往有案例指情况並非絕對，辯方重申條文字眼清晰，控方必須有充分理由才不跟從。

控方指信件或落他人手中 致保安漏洞

控方另一觀點是懲教人員須確保信件屬與指明人士的通信，信件事項未必與公署要處理的投訴有關，亦有可能落入其他人手中造成保安漏洞。辯方主張懲教人員派發表格時已知曉表格性質為與指明人士通信，人員無權閱讀表格內容，因此無論內容如何都不會影響性質；即使有保安漏洞，亦應是立法機關的權責。

【案件編號：WKCC 4600/23】