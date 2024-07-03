七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆

昨早9時52分，警方接獲地盤工人報案，指發現事主倒臥於上址對開。77歲姓曾男工頭部受傷，昏迷送往伊利沙伯醫院治理。事發現場近將軍澳道馬游塘西休憩處對開的翠屏南邨水管更換工程，夾斗車正處理建築廢料，石墩旁遺下大量血迹。

翠屏南邨工程 房署：已促建商聯絡家屬

現場消息指，事主當時站在夾斗車上操控吊臂，其間疑不適失足，從約1.8米高墮下。事主頭部着地受傷，最初清醒坐旁邊石墩待援，被發現時昏迷，現留醫深切治療部。

房屋署回覆查詢時表示，正於翠屏（南）邨進行土木改善工程，昨意外受傷工人為工程承建商員工，為一名夾斗車司機及操作員，有佩戴安全帽 。房屋署十分關注事件，已督促承建商與傷者家屬保持緊密聯絡，並須提醒工人注意工地安全，以及全力配合勞工處及警方調查事件。署方已要求承建商調查及評估意外影響，並盡快向房屋署提交報告及提交改善措施，以防同類意外。勞工處表示，已知悉事件，並已展開調查。

另外，昨早9時許，上水祝運街上水屠房內一名60歲工人在貨車開動時失平衡跌出車外受傷，昏迷送北區醫院，抵院後清醒，情况穩定。