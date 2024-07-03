投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億

內企佔最多 主要行業金融創科

劉凱旋表示，該322間企業來自33個經濟體，首5個主要來源地分別為內地、美國、英國、新加坡及法國。按行業分佈，首5個行業分別為金融服務和金融科技、創新及科技、家族辦公室、商務及專業服務，以及消費產品（見表）。該批企業中亦有47間來自不包括內地的「一帶一路」沿線經濟體，並預期「一帶一路」沿線經濟體全年共94間，較去年全年64間升47%。

引進49重點企業 創逾1.3萬職位

至於今年3月起接受申請的新資本投資者入境計劃，劉稱已收到逾3600宗查詢及310宗申請，已批出150宗申請的淨資產審查，其中一宗已完成審批，料所有申請完成審批後可為本港帶來逾90億元投資。引進重點企業辦公室方面，上半年共引進49間企業，為本港經濟帶來400億港元的投資及創造逾1.3萬個職位。

下半年重點東盟拉美中東推廣

展望下半年，劉凱旋說會按既定目標繼續致力推廣香港優勢，包括重點在新興市場做推廣，特別是東盟、拉丁美洲及中東等新發展經濟體，亦會在土耳其和埃及開設投資顧問辦公室，冀在當地推展更多招商引資工作，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢。

署方早前引進全球知名威士忌品牌麥卡倫（Macallan）在港開設旗艦店，亦引進日本拉麵品牌「町田商店」落戶香港，被問及下半年將會引進什麼品牌，劉說「投資推廣署的服務是保安保密」，但預計未來有更多品牌落戶香港。她提到上半年引進29間零售企業和28間款待及餐飲店，分別較去年同期升16%及33%。

內地餐飲來港不久退場 署長指個別例子

稱港國際金融中心 匯聚全球高質顧客

對於近日不少內地餐飲店進駐香港不久就退場，劉凱旋相信是個別例子，指無論傳統或新式餐廳都「好講潮流」，有餐廳開業及結業屬正常，而北上消費熱潮反而令內地品牌更重視香港市場。她強調，內地與本港市場有一定分別，指香港是國際金融中心，匯聚全球高質素顧客，不少企業都想利用香港的國際效應做好品牌。