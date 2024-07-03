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德商會倡回鄉證放寬至非永久居民

【明報專訊】下周三（10日）起，非中國籍港澳永久居民可獲簽發 「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」（俗稱回鄉證）。香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）歡迎政策，但建議放寬措施涵蓋非永久居民，才能真正扭轉局面，使香港成為聯通內地樞紐。全國人大代表黃英豪指出，內地有國家安全等不同考慮，認為應逐步放寬，下一步可研究容許居港滿3年的海外專才申請回鄉證。

人代：內地有國安考慮 應逐步放寬

赫佑漢表示，當局應放寬措施涵蓋所有香港居民，以吸引人才留在粵港地區，「例如平日在珠海工作，周末或每日傍晚可在香港生活，就令他們常在區內」。儘管部分外國公民可免簽證入境內地（見表），赫佑漢說對商務旅客而言，電子過關及持簽證排隊有分別，舉例以往帶領總公司高層過關等候時間「看彩數」，需半小時至1小時不等。

印度協會主席毛漢（Mohan Chugani）表示，他過去使用亞太經合組織商務旅遊證入境內地，沒有此簽證的朋友每次需付費辦手續。他說，今後會多帶家人到內地旅遊，認為有助內地經濟，是雙贏局面。毛漢形容新措施對香港少數族裔是好消息，「我們不再是外人，我們同是一個大家庭」。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮是美國人，昨接受商台訪問時稱，由於沒回鄉證，欲在網上購票乘坐高鐵較不方便，到現場購票時，職員擔心他用護照過關較費時，建議購買較遲的班次。他稱會盡快申請回鄉證，之後可能每月都往內地。

香港總商會料新措施將大大縮短清關時間，總裁楊偉添說可循序漸進、按部就班探討下一步，如果經商的非永久居民有很大需要，能看看如何優化制度。

黃英豪稱今次政策原意為大灣區融合，加上內地有國安考慮，本身已為香港永久居民的外國人有特區政府把關，容許他們申請回鄉證較「有根有底」。特首李家超昨稱，申請非中國籍回鄉證的預約差不多爆滿，被問到會否爭取縮短等候時間，他說會與中旅社磋商。

相關字詞﹕回鄉證 港澳居民來往內地通行證

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