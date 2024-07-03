明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客

【明報專訊】中央將向香港贈送一對大熊貓，料數月後抵港。特首李家超昨表示，已指示文體旅局盡快行動，政府將派員到四川商討籌備工作，包括檢疫安排等，稍後公布大熊貓來港細節。據了解，海洋公園仍保留已離世大熊貓「安安」、「佳佳」昔日居住地方，現有空間足以迎接新的大熊貓。有議員期望園方視乎需要翻新展館，並配合宣傳吸引旅客。

香港即將迎來第三對大熊貓，李家超昨出席行政會議前表示，政府已與港澳辦及國家林業和草原局開始商討，政府代表團稍後前往四川討論籌備工作，包括檢疫安排、大熊貓在香港所需的設施及環境等，例如大熊貓來港前後一般需要檢疫30天。被問到該對大熊貓的歲數等基本資料，以及會否在國慶抵港，李家超說明白市民十分心急，惟當局需要先到四川商討安排和細節，了解實際情况後會對外公布，認為大熊貓愈快來港愈好。就商討工作及大熊貓的檢疫安排，文體旅局及漁護署昨日分別表示沒有補充。

國慶抵港否 細節待商討

李家超表示，香港有迎接大熊貓的經驗，而海洋公園在照顧大熊貓方面一直十分出色。他希望透過新一對大熊貓，為港人帶來更多歡笑和喜悅，同時吸引全球旅客來港觀賞大熊貓。

據了解，文體旅局已與內地部門展開討論，大熊貓何時來港仍在研究。回歸後首對來港大熊貓「安安」、「佳佳」，曾與「盈盈」、「樂樂」同時居於海洋公園，據悉「安安」、「佳佳」離世後，園方仍保存牠們居住的地方，因此已有空間迎接即將來港的大熊貓。

鄭泳舜倡翻新安安佳佳故居

民建聯立法會議員鄭泳舜表示早前曾到海洋公園視察，大熊貓「安安」、「佳佳」離世後，熊貓館一直有空間。他期望園方按需要考慮翻新相關設施。他指出，年底是旅遊旺季，建議配合大熊貓來港宣傳，吸引更多旅客。他希望一對大熊貓能在十一國慶來港，惟政府需處理相關程序，難言能否趕及。

CEPA新協議聚焦法律金融等

另外，內地商務部與特區政府已就《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）新一輪磋商大致達成共識。李家超昨透露，新協議將集中在本港特別具優勢的服務領域，涵蓋法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等，內容包括放寬業務範圍限制，為本港企業和專業人士在內地提供更優惠待遇。他稱，雙方會盡快敲定新協議文本，需待正式簽署和實施後才公布具體內容。

相關字詞﹕海洋公園 佳佳 安安 大熊貓

上 / 下一篇新聞

發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判
發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值
父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆
屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
電訊界支持立法 機管局：全面配合
電訊界支持立法 機管局：全面配合
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
液潑女途人 地盤工囚4月
液潑女途人 地盤工囚4月
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎