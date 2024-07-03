李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客

香港即將迎來第三對大熊貓，李家超昨出席行政會議前表示，政府已與港澳辦及國家林業和草原局開始商討，政府代表團稍後前往四川討論籌備工作，包括檢疫安排、大熊貓在香港所需的設施及環境等，例如大熊貓來港前後一般需要檢疫30天。被問到該對大熊貓的歲數等基本資料，以及會否在國慶抵港，李家超說明白市民十分心急，惟當局需要先到四川商討安排和細節，了解實際情况後會對外公布，認為大熊貓愈快來港愈好。就商討工作及大熊貓的檢疫安排，文體旅局及漁護署昨日分別表示沒有補充。

國慶抵港否 細節待商討

李家超表示，香港有迎接大熊貓的經驗，而海洋公園在照顧大熊貓方面一直十分出色。他希望透過新一對大熊貓，為港人帶來更多歡笑和喜悅，同時吸引全球旅客來港觀賞大熊貓。

據了解，文體旅局已與內地部門展開討論，大熊貓何時來港仍在研究。回歸後首對來港大熊貓「安安」、「佳佳」，曾與「盈盈」、「樂樂」同時居於海洋公園，據悉「安安」、「佳佳」離世後，園方仍保存牠們居住的地方，因此已有空間迎接即將來港的大熊貓。

鄭泳舜倡翻新安安佳佳故居

民建聯立法會議員鄭泳舜表示早前曾到海洋公園視察，大熊貓「安安」、「佳佳」離世後，熊貓館一直有空間。他期望園方按需要考慮翻新相關設施。他指出，年底是旅遊旺季，建議配合大熊貓來港宣傳，吸引更多旅客。他希望一對大熊貓能在十一國慶來港，惟政府需處理相關程序，難言能否趕及。

CEPA新協議聚焦法律金融等

另外，內地商務部與特區政府已就《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）新一輪磋商大致達成共識。李家超昨透露，新協議將集中在本港特別具優勢的服務領域，涵蓋法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等，內容包括放寬業務範圍限制，為本港企業和專業人士在內地提供更優惠待遇。他稱，雙方會盡快敲定新協議文本，需待正式簽署和實施後才公布具體內容。