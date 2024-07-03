中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕

駕駛經驗9年 被告曾試追回

控罪指稱，菲籍被告Magsino Reshielle Lagurin（案發時44歲）2021年12月10日在中環士丹頓街與卑利街交界，危險駕駛私家車引致Elodie Ma死亡。控辯雙方承認的事實指出，涉案街道最高斜度為1:4，限速每小時50公里。被告於香港受僱為家庭傭工，2012年考取「P」牌，翌年獲正式駕駛執照，案發時已有9年駕駛經驗。被告僱主為涉案私家車登記車主。

承認事實續指，事發當晚約8時，當時天氣良好、路面乾爽，事主原站在一間餐廳外，隨着車輛衝下被捲入車底，翌日傷重不治，全身多處有傷，包括頭顱骨折和顱內出血。其他傷者受傷原因包括躲避私家車、被私家車撞開的欄杆擊中，部分人當時正站在樓梯聊天。警方約8時07分接報到場，被告承認自己是司機，隨後被捕。

庭上播放附近商舖閉路電視、的士行車攝錄儀等拍攝片段顯示，當晚坐車頭的乘客首先下車，被告繼而跨出私家車，車隨即開始溜後，被告遭打開的車門撞倒地上，站起來後一度嘗試追回車輛。審訊周五續。

【案件編號：DCCC 111/23】