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觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」

【明報專訊】升讀官津中學的統一派位結果下周二（9日）揭曉，不少中學已在其官網表明接受候補位申請（俗稱叩門）。有觀塘區中學校長表示，區內口頭協定避免取錄獲派同區其他中學的學生，以應對學生人口萎縮下的收生難關。港島東區中學校長會則去信小學校長和家長，呼籲盡量入讀獲派中學。津貼中學議會主席李伊瑩昨亦呼籲小六家長盡可能安排子女入讀獲派中學，以免子女折騰到處叩門。

教育局昨日呼籲家長及學生「以平常心面對派位結果」。局方稱公布派位結果後，學校可按校本機制自行處理學位空缺，又提醒中學取錄學生時「應確保校本程序公平、公開及公正」。

港島東校長會籲接受派位結果

有不具名的觀塘區中學校長昨說，區內中學「口頭上溝通」，盡量不收獲派同區中學的叩門學生，該校長亦聽聞多區有類似安排，避免在「位多人少」之際加劇學生流動，稱中學之間都明白要「共渡時艱、互相守護」。

港島東區中學校長會日前亦致函區內小學校長和家長，「建議小六的家長、同學接受派位結果，到原校註冊，並欣然開展中學的學習旅程」，又稱留在區內升學可在熟悉環境方便就學。

津中議會主席李伊瑩昨稱，議會呼籲小六家長盡可能安排子女入讀獲派中學，倘獲派結果與預期落差很大，也應避免讓小六生到處「撲學校」，以免加重他們面試或筆試壓力，「去叩幾間學校已好辛苦」。她強調每間中學都有好教師，「中學各有優點，照顧不同學生所需」。

九龍真光留班位「不轉收叩門生」

身兼九龍真光中學校長的李伊瑩續說，該校的中一留班學額將「專位專用」，即不會將留班位轉為收叩門學生；又稱按過往經驗有統一派位學生「No show（沒到校註冊）」，所以校方設小量候補位供申請。

教局料學齡人口續跌 學額學校減

立法會教育事務委員會周五將討論「因應學齡人口變化的規劃」，教育局近日提交文件顯示，居港的12歲人口（適齡讀中一）預計由今年6.83萬減至2030年5.15萬，形容「學齡人口結構性下降的趨勢將繼續維持」，預計未來學額和學校數目會隨學齡人口變化而相應減少。

至於近年不少中學不敵收生難關宣布停辦、教界憂「殺校潮」將至，教育局在文件表示理解面對收生極度困難的學校仍想努力爭取政府繼續資助辦學，但學校每級學生人數太少，會影響整體教育效益，鼓勵辦學團體及早規劃，例如考慮合併學校。

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