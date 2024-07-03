屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆

化驗師稱檢出高性能炸藥

針對2019年12月9日，警方發現灣仔皇后大道東香港華仁書院底部，分別藏有兩枚一大一小的土製炸彈。政府化驗師陳凱耀化驗兩枚土製炸彈的樣本，從中發現起爆藥「HMTD」，以及由硝酸銨、燃油及木屑等混合而成的高性能炸藥「ANFO」。控方展示一份備忘錄的截圖，顯示黑火藥的化學公式及一些化學原料，包括硝酸鉀。陳稱，如果硝酸鉀混合氧化劑及碳酸氫鈉，用火點燃後可產生濃煙，並指在網絡上可輕易搜尋黑火藥的製造過程。

控方另傳召時任刑事部技術支援組高級督察盧永楷，以電子電路及信號分析專家的身分作供。盧檢驗兩枚土製炸彈各自的引爆裝置，指兩個引爆裝置的構造大致相同，均是將手機的震動摩打經銅線連接電路開關，當手機有來電時，電路會被開啟，令引爆裝置通電。

盧又稱，小炸彈引爆裝置連接一個電子火柴，遇電時電子火柴能點燃並引爆炸彈；大炸彈引爆裝置則連接一個金屬圈，遇電時僅發熱。盧指後者的設計出現問題，應該將金屬圈換成電子火柴或能產生更大熱能的發熱線。代表李家田的大律師林芷瑩追問為何大炸彈的引爆裝置有錯誤，盧稱金屬圈要等待較長時間才發熱，其間電路上其他元件可能因過熱而損壞，便不會引爆。審訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）