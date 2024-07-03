明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨日在高院步入第44天審訊。政府化驗師供稱從警方在香港華仁書院搜獲的土製炸彈，發現當中的起爆藥「HMTD」可引爆高性能炸藥「ANFO」。惟分析引爆裝置的專家指出，其中一枚土製炸彈引爆裝置的設計出現問題，他在辯方盤問下，同意該設計可能令土製炸彈無法引爆。

化驗師稱檢出高性能炸藥

針對2019年12月9日，警方發現灣仔皇后大道東香港華仁書院底部，分別藏有兩枚一大一小的土製炸彈。政府化驗師陳凱耀化驗兩枚土製炸彈的樣本，從中發現起爆藥「HMTD」，以及由硝酸銨、燃油及木屑等混合而成的高性能炸藥「ANFO」。控方展示一份備忘錄的截圖，顯示黑火藥的化學公式及一些化學原料，包括硝酸鉀。陳稱，如果硝酸鉀混合氧化劑及碳酸氫鈉，用火點燃後可產生濃煙，並指在網絡上可輕易搜尋黑火藥的製造過程。

控方另傳召時任刑事部技術支援組高級督察盧永楷，以電子電路及信號分析專家的身分作供。盧檢驗兩枚土製炸彈各自的引爆裝置，指兩個引爆裝置的構造大致相同，均是將手機的震動摩打經銅線連接電路開關，當手機有來電時，電路會被開啟，令引爆裝置通電。

盧又稱，小炸彈引爆裝置連接一個電子火柴，遇電時電子火柴能點燃並引爆炸彈；大炸彈引爆裝置則連接一個金屬圈，遇電時僅發熱。盧指後者的設計出現問題，應該將金屬圈換成電子火柴或能產生更大熱能的發熱線。代表李家田的大律師林芷瑩追問為何大炸彈的引爆裝置有錯誤，盧稱金屬圈要等待較長時間才發熱，其間電路上其他元件可能因過熱而損壞，便不會引爆。審訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕土製炸彈 反恐條例 殺警 屠龍小隊 反修例事件

上 / 下一篇新聞

發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判
發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值
父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
電訊界支持立法 機管局：全面配合
電訊界支持立法 機管局：全面配合
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客
李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
液潑女途人 地盤工囚4月
液潑女途人 地盤工囚4月
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎