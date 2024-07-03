公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導

委員會中有6人具備醫學背景，除霍泰輝外，其他包括曾任醫管局顧問醫生（質素及風險管理）的著名腎科醫生雷兆輝、香港護理專科學院副院長馮玉娟、醫管局九龍東聯網前總監雷操奭、九龍西聯網前總監賴福明、立法會醫衛界議員林哲玄。其餘兩人為業外代表，分別為醫管局大會前成員兼資深屋宇測量師林濬，以及社區組織協會幹事彭鴻昌。

醫管局主席范鴻齡早前稱，委員會將由現與該局無甚連繫的人組成。然而除雷兆輝和彭鴻昌外，委員會其餘代表目前是不同公院管治委員會成員。彭鴻昌認為問題不大，由熟悉醫管局內部運作者組成，可提出更「落地」意見。

有多名成員向本報表示，暫未得悉具體檢討範圍、細節和模式，相信須待首次開會時討論。醫管局稱，委員會將檢視近期多宗事件，並從總部、聯網、醫院、部門及員工層面全面檢討，將循4個範疇展開工作，包括臨牀指引和機構程序監察機制、內部風險控制系統、反映績效等的管理層問責和員工評核機制，以及事故應對，包括溝通和公布。