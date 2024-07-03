政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書

當局去年表示，考慮資訊保安風險，未計劃把ChatGPT列為供政府內部使用的應用程式。孫東昨日接受無綫電視新聞訪問說，已研發港版ChatGPT，命名為「公務員文書輔助系統」，當局年初開始訓練系統，已在局內開始試用，待「條件允許時」將推廣至政府各部門試用。資科辦稱系統的輔助寫作功能可協助撰寫文檔草稿、翻譯文檔及摘要文檔內容等工作，以提升工作效率。

技術冀長遠供業界用

人工智能平台ChatGPT的母公司OpenAI早前向用戶宣布，從7月9日禁止來自不支援地區使用應用程式界面（API）流量，包括中國內地及香港。資科辦表示，HKGAI現在內部試用，同時協助訓練模型，期望長遠能助本港掌握相關的人工智能技術，同時將所研發的技術提供予業界及市民使用。

另外，國家載人航天工程首度有港人入選擔任載荷專家，將到北京受訓，並有機會上太空做科學實驗。孫東表示，港府將增加撥款，支援港人參與國家航天任務，並會與國家航天工程中心磋商，希望讓更多港人有機會參與航天任務。