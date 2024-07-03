林超英批新田違國策 漁署：內地無異議

昨日會議舉行約11小時，林超英在申述時表明反對新田科技城佔用大片濕地，又影響鄰近的米埔濕地，損害國家聲譽。城規會委員徐詠璇質疑林的說法，認為內地要成為科技強國，建立科技城是勢在必行，並指創科是「八大中心」之一。

指佔大片濕地損國家聲譽

城規委員：建科技強國 勢在必行

與會政府官員解釋，政府於2019年提出的「新田/落馬洲發展樞紐」項目，當時香港未被納入國家創科中心，因此只有少數土地被劃為創科用地，後來由於要大力發展創科，故提出較大規模的發展範圍，以及將創科用地移至北面，與深圳產生協同效應。

長春社公共事務經理吳希文申述表示，政府把部分魚塘分割計算生態價值，當魚塘面積減少，后海灣雀鳥數字上升，便可釋出部分土地發展；但他指生境承載力實際上是由不同因素互相影響，故應把米埔及后海灣一帶的魚塘，當作一個生態系統。吳又表示在「防患未然」原則下，應採用「不會有濕地淨減少」概念，強調並非不容許發展，但須審慎考慮保育和發展兼容的方案。

與會的土木工程拓展署北拓展處長張家亮說，當局會設立約338公頃的三寶樹濕地保育公園，以補償損失濕地；又指政府會收回私人土地以建公園。翻查城規會文件，提及為控制收地補償的開支，政府在引用法定權力收回土地前，會探討是否有方案鼓勵地主自願交還土地。