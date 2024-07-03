父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值

黃金海岸酒店回覆查詢時表示，對意外感非常難過，向男童家人致以深切慰問和提供適切協助，泳池按規定有救生員當值，並設有自動體外心臟去顫器（AED）等急救設備，酒店將全力配合當局調查。負責監管私人泳池的食環署稱，昨派員到該泳池巡查，沒發現違反牌照條件，過去3年亦沒發現該池違反牌照條件或收到相關投訴。

警方前日早上約11時接獲屯門黃金海岸酒店職員報案，指一名7歲男童懷疑在水深約1.3至2.3米的深水池遇溺昏迷，由其父親救起，現場一名女醫生住客及救生員為男童急救，送往屯門醫院搶救，延至下午2時許不治。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進，未有人被捕。據了解，男童並無特別病歷或長期病患。

食環巡查未見違牌照條件

酒店泳池昨繼續開放，現場設有兒童游泳池及成人池，兩泳池各有至少一名救生員當值，附近掛有多件救生衣。酒店網頁顯示，房客可在接待處借用遇溺偵測手帶，透過來自瑞典的Sentag系統監測游泳者在水底下的時間和深度，協助救生員為泳客定位。

港九拯溺員工會副理事長胡啟榮表示，家長帶兒童游泳時「一眼都不可走漏」，遇溺3分鐘已有生命危險，即使水深僅及腰或胸，如跌倒而未能重新站起來，亦有可能遇溺，水泡等浮具亦可能漏氣或反轉，並非百分百安全，呼籲如發現小童走失，家長須馬上通知救生員。他續稱，假期泳客特別多，一般酒店泳池周邊的花草佈置、滑梯梯底，甚至水面反光均可能成為救生員盲點，或需要巡池才可發現事故。

申訴專員早前調查發現，食環署沒有就持牌泳池的意外設立通報機制。食環署昨稱，已向所有泳池持牌人施加新牌照條件，規定發生遇溺致命事故後兩個工作天內向署方通報，另要求泳池持牌人除在泳池入口顯眼處標示當值救生員數目，亦須展示當值救生員的相片、中英文姓名及救生章編號，並備存救生員當值紀錄至少90天以供檢查。