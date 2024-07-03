明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值

【明報專訊】一名父親前日（1日）早上帶同兩名兒子到屯門黃金海岸酒店游泳，約1小時後其7歲兒子遇溺，由父親救起，送院後不治，案件列對所看管兒童忽略，暫未有人被捕。據了解，男童疑在父親不為意時走到深水池，該池最深達2.3米。

黃金海岸酒店回覆查詢時表示，對意外感非常難過，向男童家人致以深切慰問和提供適切協助，泳池按規定有救生員當值，並設有自動體外心臟去顫器（AED）等急救設備，酒店將全力配合當局調查。負責監管私人泳池的食環署稱，昨派員到該泳池巡查，沒發現違反牌照條件，過去3年亦沒發現該池違反牌照條件或收到相關投訴。

警方前日早上約11時接獲屯門黃金海岸酒店職員報案，指一名7歲男童懷疑在水深約1.3至2.3米的深水池遇溺昏迷，由其父親救起，現場一名女醫生住客及救生員為男童急救，送往屯門醫院搶救，延至下午2時許不治。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進，未有人被捕。據了解，男童並無特別病歷或長期病患。

食環巡查未見違牌照條件

酒店泳池昨繼續開放，現場設有兒童游泳池及成人池，兩泳池各有至少一名救生員當值，附近掛有多件救生衣。酒店網頁顯示，房客可在接待處借用遇溺偵測手帶，透過來自瑞典的Sentag系統監測游泳者在水底下的時間和深度，協助救生員為泳客定位。

港九拯溺員工會副理事長胡啟榮表示，家長帶兒童游泳時「一眼都不可走漏」，遇溺3分鐘已有生命危險，即使水深僅及腰或胸，如跌倒而未能重新站起來，亦有可能遇溺，水泡等浮具亦可能漏氣或反轉，並非百分百安全，呼籲如發現小童走失，家長須馬上通知救生員。他續稱，假期泳客特別多，一般酒店泳池周邊的花草佈置、滑梯梯底，甚至水面反光均可能成為救生員盲點，或需要巡池才可發現事故。

申訴專員早前調查發現，食環署沒有就持牌泳池的意外設立通報機制。食環署昨稱，已向所有泳池持牌人施加新牌照條件，規定發生遇溺致命事故後兩個工作天內向署方通報，另要求泳池持牌人除在泳池入口顯眼處標示當值救生員數目，亦須展示當值救生員的相片、中英文姓名及救生章編號，並備存救生員當值紀錄至少90天以供檢查。

相關字詞﹕救生員 遇溺

上 / 下一篇新聞

發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判
發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆
屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
電訊界支持立法 機管局：全面配合
電訊界支持立法 機管局：全面配合
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客
李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
液潑女途人 地盤工囚4月
液潑女途人 地盤工囚4月
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎