稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下

為服務居民參選 鄭：誤信初選合法

辯方資深大律師潘熙表示，受審後被裁定罪成的東區前區議員鄭達鴻讀畢法學專業證書（PCLL）和法律博士（JD），鄭參與初選主要為服務居民，無個人得益，控方證人趙家賢作供亦稱讚鄭勤奮。潘稱，鄭參加立法會選舉後被DQ（取消資格），他退出公民黨並辭任區議員，案中角色相對輕微，建議判監不多於3年。潘又呈上鄭的求情信，重申鄭與公民黨立法會議員持相同看法，鄭也有翻查基本法條文，惟被誤導相信初選合法。

徐求情信表歉意 還押期間父逝世

另一東區前區議員徐子見早前認罪，其代表大律師黃雅斌形容，徐子見是行外、無黨派的參選人，約於2014年從政的徐不曾表達激進政見，曾為區內居民提供免費剪髮、呼籲長者注射疫苗等。黃續稱，徐有長期病患及殘疾，還押期間父親逝世，徐在自己撰寫的求情信坦承罪責並深表歉意。黃強調，徐沒向其他參選人施壓，他的罪責低，僅屬「其他參與者」。

被裁定罪成的灣仔區議會前主席楊雪盈由大律師張耀良代表，對於法官裁決提到楊保管筆記提及否決財案，張稱該筆記無公開，楊的參與程度低。張替楊雪盈呈遞共32封求情信，各界人士描述楊熱心公益，致力爭取動物權益，為文化保育付出，又幫助不同族裔和單親家庭，當中南區前區議員司馬文認為楊是溫和民主派、無意推翻政府，藝發局前委員張秉權則表示惋惜。

楊呈32求情信 官拒信納無意損政權

楊雪盈在求情信稱，過去她倡議撥款10億發展保育獲政府接受，自己沒參與激烈政治行動，對國安法認知不足才愚昧犯案。法官陳慶偉質疑張大狀是否要求法庭重新審視楊的案情，問楊是否對她的行為毫無歉意，又稱楊在求情信立場較清晰。法官陳仲衡明言不接納楊無意傷害政權。

（初選案）