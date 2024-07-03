明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判

【明報專訊】民主派「35+」初選案45人串謀顛覆國家政權罪成，參加港島區初選的6名被告昨日開始求情。就着兩名「90後」抗爭派，辯方強調「墨落無悔」聲明書發起人之一梁晃維不是「首要分子」，只屬程度有限的「積極參與者」；法官反駁稱，梁認為戴耀廷太溫和才發起聲明。辯方又引述梁的求情信，當中梁自言在香港回歸當年出生，猶如被詛咒一代，但深信他所愛的香港定能渡過難關。辯方另稱，袁嘉蔚參與程度甚低，並透露她於獄中與一名被告結婚，冀酌情輕判。

第二批求情的初選案被告昨起一連兩日求情，認罪的袁嘉蔚（現年30歲，下同）、梁晃維（27歲）、徐子見（56歲），受審定罪的公民黨鄭達鴻（36歲）、楊雪盈（37歲）已完成求情，餘下被判罪成的彭卓棋（30歲）將於今日求情。辯方認為徐子見、鄭達鴻、楊雪盈3人參與程度屬於低，或應判囚3年以下（見另稿）。

辯方：「墨落」國安法前發起 不應納量刑

代表梁晃維的資深大律師彭耀鴻昨稱，梁晃維是於國安法生效前發起「墨落」聲明，不應納入量刑考慮。在法官陳慶偉關注下，彭稱，梁在國安法前接受訪問談及聲明目的，片段於國安法生效後播出，他也有出席抗爭派記者會。彭續指，梁遭DQ（取消資格）後沒派出「Plan B」代他出選；法官陳仲衡反駁，梁講過是因為他未能找到候補人選。

官：梁因感戴耀廷溫和發起聲明

彭耀鴻又稱，梁晃維屬「積極參與者」，但程度相對有限，梁當時相信計劃合法，非公然不尊重法律。法官陳慶偉指出，梁認為戴耀廷太溫和才發起聲明。對於彭稱梁無知犯案，法官李運騰表示，有部分被告是忠實激進分子。彭稱，梁曾說投反對票是合法權利，重申被告希望選出另一名更好的特首，回應市民訴求。

梁撰求情信 稱生於97感與港命運相連

彭引述梁晃維的求情信表示，梁生於1997年，這一代每逢畢業就會面臨香港重大事件，例如SARS、豬流感疫情及雨傘運動，踏入社會就適逢反修例運動，他感覺和香港命運相連、休戚與共，香港是他成長的搖籃，他不能對這地方坐視不理。自2019年香港經歷困難，不少人對未來感迷失，還押3年他亦曾迷惘，但他堅信香港仍能乘風破浪，渡過難關並變得更好。

另一出席抗爭派記者會的袁嘉蔚由資深大律師祁志求情。祁志說，法庭不應受制於國安法的最低刑期，本案謀劃亦存在變數和缺陷，相當可能不會成事。法官陳慶偉稱戴耀廷看法並非如此。祁回應道，目前已證明戴是錯誤，不應依賴揣測判刑。祁續說，國安法生效同月底，立法會選舉宣布延期，被告是天真犯案且注定失敗，歷時短暫，他們被控嚴重干擾阻撓政權機關在該罪屬最輕微，無使用武力，如同站在立會議事廳胡言亂語。

祁志主張袁嘉蔚在本案參與程度甚低，形容袁年輕善良和有理想，城大畢業後在田灣服務並獲居民支持，卻因善良而入獄，現時已積極更生；又透露袁還押期間與一名被告結婚，兩人欲組織家庭，冀法官給予最仁慈判刑。祁志又稱多名被告來自勞動階層，受案件影響多時，特別希望法庭念及他們的個人背景判刑。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕梁晃維 袁嘉蔚 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 35+初選

上 / 下一篇新聞

稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
稱參與輕微 鄭達鴻徐子見楊雪盈冀囚3年以下
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
話你知：獄中婚禮禁身體接觸 僅可與伴侶交換婚戒
父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值
父帶游泳7歲童溺斃 警列疏忽照顧 疑自行走到深水池 涉事酒店：有救生員當值
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
林超英批新田違國策 漁署：內地無異議
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
政府港版ChatGPT啟用 助公務員處理文書
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
公院獨立檢討8人組 霍泰輝領導
屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆
屠龍案 專家指裝置設計有問題或不能引爆
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
7．1維港無牌「放無人機」 內地工程師認罪
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
疑油門當「迫力」 冷藏貨車連人衝落海
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
觀塘中學「口頭協定」不收同區叩門生 下周升中派位 津中議會倡避「撲學校」
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
《保關鍵基建例》擬管電台航企 辦公室料50人
電訊界支持立法 機管局：全面配合
電訊界支持立法 機管局：全面配合
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
沙頭角檢查站掃臉不設閘機 「挑戰大」
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
鳳舞街路陷4巴士線改道 爭取周四解封
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
中環一死7傷溜後車禍 菲傭司機否認危駕
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
曾奏《願榮光》囚30天 二胡伯再遭票控12宗
李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客
李：盡快赴川接熊貓 議員冀配合宣傳吸旅客
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
德商會倡回鄉證放寬至非永久居民
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
投廣署上半年招商升逾四成 助322間外企內企來港 投資383億
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
七旬工人夾斗車墮地昏迷危殆
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
鄒家成控擅攜文件離獄 押後月底裁決
液潑女途人 地盤工囚4月
液潑女途人 地盤工囚4月
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
有自殺傾向 涉殺夫女子還押特別看管
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】七旬離島區議員 缺席6次各區之最 周玉堂：入院請假5次，1次暈咗趕唔切
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】初做AO被評「不擅社交」 葉劉勉青年「最重要贏自己」
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】機場新智能安檢 林世雄飲頭啖湯
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】中企協為1萬基層戶免費換燈膽
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】民建聯辦中法建交展 舊地圖述歷史
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎
【Emily】陳家亮等3港學者獲光華工程科技獎