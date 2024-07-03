發起墨落 梁晃維稱積極參與惟有限 袁嘉蔚獄中與同案被告結婚 冀酌情輕判

第二批求情的初選案被告昨起一連兩日求情，認罪的袁嘉蔚（現年30歲，下同）、梁晃維（27歲）、徐子見（56歲），受審定罪的公民黨鄭達鴻（36歲）、楊雪盈（37歲）已完成求情，餘下被判罪成的彭卓棋（30歲）將於今日求情。辯方認為徐子見、鄭達鴻、楊雪盈3人參與程度屬於低，或應判囚3年以下（見另稿）。

辯方：「墨落」國安法前發起 不應納量刑

代表梁晃維的資深大律師彭耀鴻昨稱，梁晃維是於國安法生效前發起「墨落」聲明，不應納入量刑考慮。在法官陳慶偉關注下，彭稱，梁在國安法前接受訪問談及聲明目的，片段於國安法生效後播出，他也有出席抗爭派記者會。彭續指，梁遭DQ（取消資格）後沒派出「Plan B」代他出選；法官陳仲衡反駁，梁講過是因為他未能找到候補人選。

官：梁因感戴耀廷溫和發起聲明

彭耀鴻又稱，梁晃維屬「積極參與者」，但程度相對有限，梁當時相信計劃合法，非公然不尊重法律。法官陳慶偉指出，梁認為戴耀廷太溫和才發起聲明。對於彭稱梁無知犯案，法官李運騰表示，有部分被告是忠實激進分子。彭稱，梁曾說投反對票是合法權利，重申被告希望選出另一名更好的特首，回應市民訴求。

梁撰求情信 稱生於97感與港命運相連

彭引述梁晃維的求情信表示，梁生於1997年，這一代每逢畢業就會面臨香港重大事件，例如SARS、豬流感疫情及雨傘運動，踏入社會就適逢反修例運動，他感覺和香港命運相連、休戚與共，香港是他成長的搖籃，他不能對這地方坐視不理。自2019年香港經歷困難，不少人對未來感迷失，還押3年他亦曾迷惘，但他堅信香港仍能乘風破浪，渡過難關並變得更好。

另一出席抗爭派記者會的袁嘉蔚由資深大律師祁志求情。祁志說，法庭不應受制於國安法的最低刑期，本案謀劃亦存在變數和缺陷，相當可能不會成事。法官陳慶偉稱戴耀廷看法並非如此。祁回應道，目前已證明戴是錯誤，不應依賴揣測判刑。祁續說，國安法生效同月底，立法會選舉宣布延期，被告是天真犯案且注定失敗，歷時短暫，他們被控嚴重干擾阻撓政權機關在該罪屬最輕微，無使用武力，如同站在立會議事廳胡言亂語。

祁志主張袁嘉蔚在本案參與程度甚低，形容袁年輕善良和有理想，城大畢業後在田灣服務並獲居民支持，卻因善良而入獄，現時已積極更生；又透露袁還押期間與一名被告結婚，兩人欲組織家庭，冀法官給予最仁慈判刑。祁志又稱多名被告來自勞動階層，受案件影響多時，特別希望法庭念及他們的個人背景判刑。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）

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