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港聞二

灣區熱搜：粵多市拓配套產業 李家超：港發展有難處

【明報專訊】內地多個城市皆着力發展低空經濟，據廣東省政府5月底的《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024-2026年）》，廣州、深圳、珠海列為「低空經濟核心城市」，佛山、江門、惠州、東莞、中山等發揮製造業配套優勢，推動粵東、西、北地區的低空應用，例如鄉村、山區、海島等地方配送物資，拓展跨海海產品運輸、醫療物品及山區農產品轉運等。同時探索跨省飛行，例如在廣東、海南之間以貨運無人機運送貨物，開通跨省文旅航線等。

指人多樓密具風險 信號接收待解決

對比內地積極推進低空經濟，同屬大灣區的香港在這方面發展相對滯後。特首李家超上月回應立法會議員相關質疑，稱香港發展低空經濟有難處，需克服一些挑戰。他指出，香港人口密集、高樓大廈多，低空經濟飛機來往不同區域，可能會發生意外；而且安全問題不止無人機本身，還可能阻礙一般飛機航道使用，涉及多個部門。

此外，無人機較長途飛行要確保接收信號無阻，例如飛到深圳，信號何處發放有待解決。李家超稱研究低空經濟涉及很多部門，跨部門協作十分重要。

香港中華廠商聯合會早前發表研究報告建議，香港應與內地先進城市「強強聯手」，大專院校可在上游發力研究，香港機場、民航處等亦可發揮過往空中服務的經驗，為低空經濟提供保障；或是從中游着手，為低空經濟提供維修保養、租賃、安全認證、保險及融資服務等。下游應用方面，報告則建議香港可以將無人機技術進一步運用於本地盛事經濟，亦可考慮引入更多空中遊覽項目。

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