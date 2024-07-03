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灣區熱搜：穗爭先推低空客運 研港澳航線 配套基建料投百億 涵通用機場監測系統

【明報專訊】廣州市政府早前發布《廣州市低空經濟發展實施方案》（下稱《方案》），提到推動廣州成為國內首個載人飛行商業化營運城市，建設跑道型通用機場、樞紐型垂直起降場、常態化使用起降點等，目標2027年低空經濟整體規模達1500億元（人民幣，下同），並探索開通大灣區內城際短途直達航線，以及與香港、澳門之間的跨境航線。

明報記者 林迎

目標2027低空經濟規模1500億

編制《方案》的廣州市發改委指出，廣州擁有多間低空經濟整機製造龍頭企業，低空經濟供應鏈產業基礎相對完善，亦具備消費能力和應用環境，故在低空經濟產業上有領先優勢。《方案》提出總體發展目標，冀2027年廣州低空經濟整體規模達到1500億元，推動載人航空器、飛行汽車、貨運無人機、消費無人機、傳統直升飛機等航空器製造業產值規模逾1100億元，向全球生產銷售「廣州造」飛行汽車；低空經濟跨境飛行、商務定製、短途客運、文旅消費、物流運輸、應急醫療、會展服務等領域市場規模達到300億元。另外，《方案》爭取智能航空器獲得營運許可後，在廣州試點首批商業營運航線，推動廣州成為內地首個載人飛行商業化營運城市。

基礎設施方面，《方案》提出建設廣州第一個跑道型通用機場，新建5個以上樞紐型垂直起降場、100個以上常態化使用起降點，數百個社區網格起降點，低空基建投資規模將超過100億元。另建設多個低空飛行服務站，以及北斗地面增強站、專用4G/5G通訊基站、ADS-B（廣播式自動監視）基站、小型氣象觀測站等智能網聯信息系統，為低空飛行提供航空情報、航空氣象、應急救援、動態監控等服務；同時加強地面配套，為各類飛行器提供存放、起降、充電、維修保養、檢驗、試飛等技術支援。

南沙推「海陸空無人體系」

《方案》特別提到探索開通大灣區內城際間的短途直達航線，以及與香港、澳門之間的跨境航線，並在南沙推動「海陸空全空間無人體系」，研究制定無人系統接入城市建築物的技術規範，探索空地一體化交通管理辦法。至於外界關心的航線及飛行器安全問題，《方案》提到「發揮廣州河網優勢，加快航線規劃和示範區開闢」，暗示未來航線有可能位於河道上空。

上月，內地首家實現載人航空器量產的廣州億航智能，先後向廣州合利智能公司交付12架EH216-S型eVTOL（電動垂直起降航空器），以及向珠海萬山發展集團交付5架EH216-S和一架物流無人駕駛航空器。合利智能表示EH216-S會先在文旅範圍做內部測試，之後再作下一步安排。億航智能去年亦曾向深圳博領控股集團交付5架EH216-S，當時報道稱未來將用於寶安區歡樂港灣空中觀光服務。

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