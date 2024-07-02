上任半年 逾七成區議員全勤開會 有離島議員缺席6次最多

19人曾缺席未獲批

今屆區議會新增《區議員履職監察制度指引》，當中規定區議員每年的會議出席率不可低於80%，出席率涵蓋大會、轄下委員會及工作小組，出席紀錄亦將讓公眾查閱，有關資料在區議會網頁上載。指引亦規定如因公務或健康等理由未能出席會議，可向區議會提交申請，惟只有身體不適、代表區議會出席活動，或以其他公職身分出席活動等原因才會獲得批准，獲批准缺席則不當缺勤。

翻查各區出席紀錄，各區區議會中僅北區及離島區有人缺席大會，其餘16區大會均百分百出席，惟各區委員會則有人缺席（見表）。在缺席部分會議的104人中，19人曾在未獲批准下缺席會議，缺席次數多為1次或2次，當中6人亦另外有申請下缺席會議。上述19人中，有5人為地方選區議員、14人為地委會界別及當然議員。缺席次數最多的是離島區周玉堂，曾無獲批准下缺席一次交通運輸委員會會議，亦向該會請假一次，另外向地區設施及工程委員會、食物環境衞生委員會、社區參與及文化康樂委員會及大會各申請告假一次。

觀塘6人 開會26次最多

相反，「全勤」出席的366人中，開會次數最多的6人均來自觀塘區，分別為觀塘區議員龐智笙、鄭強峰、吳庭鋒、曾榮輝、關堅榮及許有為，6人在26次會議中全數出席。龐智笙加入8個委員會成員和一個工作小組，他表示作為區議員「工作量必須應付得來」，稱作為民選區議員會以區議會工作優先，但亦認為4年均保持不缺席會議有難度，舉例有時會有活動「避不到」，惟他盡量都會出席會議。

葉傲冬：出席率升非因要求

冀投入議會盡職責

油尖旺區議員葉傲冬認為今屆區議會的出席率應較以往高，以往區議員請假頻率或較高，亦「可能到一到走了」，據他了解，今屆較少見類似情况。被問到是否因為有出席率的要求而令議員更踴躍出席，他認為今屆區議員不是因要滿足出席率而參加會議，而是希望投入議會工作，履職盡責。區議員出席活動是常態，有時或會與會議時間衝突，被問到規定會否對工作造成壓力，他說指引下與區議員相關的工作可獲准請假，而其餘狀况如不獲批准，則未必符合履職要求。

明報記者 劉思昆