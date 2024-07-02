上任半年 逾七成區議員全勤開會 有離島議員缺席6次最多

【明報專訊】今屆區議會上任逾半年，本報按區議會網頁發布的會議出席紀錄統計，以今年1月1日上任至6月30日為止，470名區議員中366名「全勤」出席所有大會、委員會及小組會議，佔逾七成，餘下104人則缺席部分會議，當中19人無獲批准下缺席會議。缺席次數最多的是同屬鄉事派的離島當然區議員周玉堂及大埔林奕權，分別缺席6次及5次。
19人曾缺席未獲批
今屆區議會新增《區議員履職監察制度指引》，當中規定區議員每年的會議出席率不可低於80%，出席率涵蓋大會、轄下委員會及工作小組，出席紀錄亦將讓公眾查閱，有關資料在區議會網頁上載。指引亦規定如因公務或健康等理由未能出席會議，可向區議會提交申請，惟只有身體不適、代表區議會出席活動，或以其他公職身分出席活動等原因才會獲得批准，獲批准缺席則不當缺勤。
翻查各區出席紀錄，各區區議會中僅北區及離島區有人缺席大會，其餘16區大會均百分百出席，惟各區委員會則有人缺席（見表）。在缺席部分會議的104人中，19人曾在未獲批准下缺席會議，缺席次數多為1次或2次，當中6人亦另外有申請下缺席會議。上述19人中，有5人為地方選區議員、14人為地委會界別及當然議員。缺席次數最多的是離島區周玉堂，曾無獲批准下缺席一次交通運輸委員會會議，亦向該會請假一次，另外向地區設施及工程委員會、食物環境衞生委員會、社區參與及文化康樂委員會及大會各申請告假一次。
觀塘6人 開會26次最多
相反，「全勤」出席的366人中，開會次數最多的6人均來自觀塘區，分別為觀塘區議員龐智笙、鄭強峰、吳庭鋒、曾榮輝、關堅榮及許有為，6人在26次會議中全數出席。龐智笙加入8個委員會成員和一個工作小組，他表示作為區議員「工作量必須應付得來」，稱作為民選區議員會以區議會工作優先，但亦認為4年均保持不缺席會議有難度，舉例有時會有活動「避不到」，惟他盡量都會出席會議。
葉傲冬：出席率升非因要求
冀投入議會盡職責
油尖旺區議員葉傲冬認為今屆區議會的出席率應較以往高，以往區議員請假頻率或較高，亦「可能到一到走了」，據他了解，今屆較少見類似情况。被問到是否因為有出席率的要求而令議員更踴躍出席，他認為今屆區議員不是因要滿足出席率而參加會議，而是希望投入議會工作，履職盡責。區議員出席活動是常態，有時或會與會議時間衝突，被問到規定會否對工作造成壓力，他說指引下與區議員相關的工作可獲准請假，而其餘狀况如不獲批准，則未必符合履職要求。